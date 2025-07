Odbieranie rabatu za spóźnione opłaty faktury i odsetki to podwójna sankcja

W przypadku Orange Polska – poza podobnym postępowaniem jak zauważono u T-Mobile – wątpliwości urzędu wzbudziła praktyka „karania” użytkowników za opóźnienia w płaceniu rachunków utratą rabatu za zakup więcej niż jednej usługi.

– To szczególnie dotkliwe dla klientów, którzy skorzystali z tego rabatu, ponieważ w sytuacji opóźnienia w zapłacie ci klienci tracą go na wszystkich numerach telefonicznych, na których był udzielony. Na przykład, gdy na danym rachunku rozliczanych jest kilka numerów telefonów, w ramach których udzielony został ten rabat, do faktury doliczona zostanie wartość utraconego rabatu dla każdej z umów. Przykładowo, kwota 60 zł w przypadku trzech numerów telefonicznych – wyliczył urząd.

„W ocenie prezesa UOKiK utrata rabatu za nieopłacenie faktury w terminie może mieć charakter kary umownej. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, przedsiębiorcy mogą zastrzegać taką sankcję jedynie w przypadku zobowiązań niepieniężnych” – czytamy wyjaśnienie urzędu.

„W omawianym przypadku operator zastrzegł sobie możliwość podwójnego karania abonentów. Dodatkowo, niezależnie od cofnięcia rabatu, może on naliczać odsetki za opóźnienia w regulowaniu należności. Zdaniem prezesa urzędu taka praktyka może naruszać zbiorowe interesy konsumentów” – wyjaśniono.

Jaka kara grozi Orange i T-Mobile za rabatowe praktyki?

Zdaniem UOKiK te praktyki można zaliczyć do praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, za co grozi kara w wysokości do 10 proc. przychodów firmy w skali roku.

W wypadku telekomów chodziłoby o kwoty idące w setki milionów złotych. Warto jednak pamiętać, że urząd bardzo rzadko stosuje maksymalne możliwe sankcje.