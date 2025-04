Podczas środowej sesji na GPW indeksy lekko spadają. Około godz. 10 WIG traci 0,6 proc. Mocniejszą przecenę widać na akcjach Allegro, które tanieją o prawie 3 proc. do 30,7 zł. Właściciela zmieniły już walory o wartości przekraczającej 60 mln zł. To dziś najwyższy obrót na GPW. Wzmożona aktywność inwestorów może mieć związek z informacjami o kolejnym przeprowadzonym ABB. Jak informuje Bloomberg, akcjonariusze Allegro - Cidinan, Permira oraz Mepinan - sprzedali 40 mln akcji po 29,25 zł za sztukę.

Reklama

Czytaj więcej Handel i konsumpcja Allegro przechodzi do kolejnego etapu. Będzie mieć nowego prezesa W ostatnich latach Allegro koncentrowało się na poprawie kondycji finansowej grupy. Teraz zapowiada otworzenie kolejnego rozdziału i przyspieszenia wzrostu. Będzie za to odpowiedzialny Marcin Kuśmierz, który zastąpi na stanowisku Roya Perticucciego.

Kto sprzedał akcje Allegro

Sprzedaż odbyła się w proporcjach: Cidinan - 45 proc. akcji, Permira - 45 proc. Mepinan - 10 proc. Transakcja odbyła się za pośrednictwem Citigroup Global Markets, Biura Maklerskiego Banku Handlowego, BofA Securities, Santander, Goldman Sachs, Morgan Stanley oraz PKO BP.

Z kolei we wtorek po sesji Bloomberg podał, że akcjonariusze Cidinan, Permira oraz Mepinan oferują do sprzedaży ok. 33 mln akcji Allegro po 29,25 zł za sztukę. Warto odnotować, że istnieje różnica (7 mln sztuk) w podanej liczbie akcji vs. komunikat o finalizacji transakcji, co może sugerować, że był znaczący popyt i że zwiększono oferowaną pulę.

Cena ustalona w ABB (29,25 zł) zawierała stosunkowo niewielkie dyskonto (około 7 proc.) wobec ceny rynkowej (we wtorek na finiszu sesji wyniosła 31,51 zł), co jest potwierdzeniem tego, że zainteresowanie walorami mogło być rzeczywiście wysokie.