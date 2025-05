Notowania Allegro rozpoczęły czwartkową sesję od spadku, mimo że spółka podała solidne wyniki finansowe za I kwartał. Po godz. 9 akcje tanieją o prawie 2 proc. i kosztują niespełna 33 zł. Cała spółka na giełdzie jest wyceniana teraz na prawie 35 mld zł.

- Moje priorytety na przyszłość są jasne: dalsza poprawa wydajności operacyjnej, rozwijanie nowych produktów i usług oraz tworzenie silnych partnerstw strategicznych – zapowiada prezes Allegro, Marcin Kuśmierz, który 5 maja zastąpił na tym stanowisku Roya Perticucciego.

Jakie wyniki miało Allegro w I kwartale 2025 r.

Allegro wypracowało w I kwartale tego roku 2622 mln zł przychodów. To o 5,9 proc. więcej rok do roku. Przychody są zgodne z oczekiwaniami analityków. Zysk operacyjny wyniósł 481,6 mln zł. Rok do roku wzrósł o 10,5 proc. Przebił średnią prognozę rynkową o prawie 4 proc. Analogicznie jak zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej. Wyniósł 296,5 mln zł. To o 3,6 proc. powyżej konsensusu i 23 proc. więcej niż rok temu.

Wartość sprzedanych towarów brutto (GMV) w grupie Allegro, czyli z uwzględnieniem działalności międzynarodowej, wzrosła o 8 proc. rok do roku w pierwszym kwartale, a skonsolidowany skorygowany zysk EBITDA przyspieszył tempo wzrostu do 6,1 proc.· Liczba aktywnych kupujących w całym regionie wzrosła o 5,4 proc. do ponad 21 mln, a ich średnie wydatki o 3,7 proc. rok do roku.