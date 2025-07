Podwyżki w X Elona Muska dotknęły Brand24. Ucierpią zyski

O 160 proc., czyli ponad dwukrotnie więcej zapłaci platformie X za możliwość korzystania z jej danych polska firma monitorująca media społecznościowe. To efekt nowej polityki cenowej platformy Elona Muska obowiązującej od 1 lipca. W ten sposób kontrowersyjny miliarder wykorzystuje efekt AI.

Brand24, notowana na warszawskiej giełdzie firma monitorująca media społecznościowe i sprzedająca analizy o zachowaniu użytkowników wobec marek, po negocjacjach zainicjowanych przez X będzie płacić platformie więcej za to, że korzysta z jej danych. Zgodziła się na to, podpisując nową umowę, której drugą stroną jest X Internet Unlimited Company. Kontrakt zawarto na 12 miesięcy i przewiduje on stopniowe zwiększanie opłaty w trakcie trwania umowy. W sumie ostatecznie w tym okresie Brand24 zapłaci X-owi 1,3 mln dol. (około 4,7 mln zł).