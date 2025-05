Allegro trzyma tempo

– Moje priorytety na przyszłość są jasne: dalsza poprawa wydajności operacyjnej, rozwijanie nowych produktów i usług oraz tworzenie silnych partnerstw strategicznych – zapowiada prezes Allegro, Marcin Kuśmierz, który zastąpił na tym stanowisku Roya Perticucciego.

Allegro wypracowało w I kwartale 2,62 mld zł przychodów. To o 5,9 proc. więcej rok do roku. Przychody są zgodne z oczekiwaniami analityków. Zysk operacyjny wyniósł 481,6 mln zł. Rok do roku wzrósł o 10,5 proc. Przebił średnią prognozę rynkową o prawie 4 proc. Analogicznie jak zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej. Wyniósł 296,5 mln zł. To o 3,6 proc. powyżej oczekiwań i 23 proc. więcej niż rok temu. Wartość sprzedanych towarów brutto (GMV) w grupie Allegro, czyli z uwzględnieniem działalności międzynarodowej, wzrosła o 8 proc. rok do roku w I kwartale, a skonsolidowana skorygowana EBITDA przyspieszyła tempo wzrostu do 6,1 proc. Liczba aktywnych kupujących w całym regionie wzrosła o 5,4 proc., do ponad 21 mln, a ich średnie wydatki o 3,7 proc. rok do roku.