ABB w Allegro. Co widać między wierszami?

Po pierwsze, fundusze PE mają swój horyzont inwestycyjny i strategie. To właśnie według tego klucza realizują transakcje, a nie dlatego że np. źle oceniają perspektywy dla danego aktywa. Po drugie, warto zwrócić uwagę na liczbę sprzedanych akcji. We wtorek po sesji Bloomberg podał, że fundusze oferują około 33 mln sztuk. Z następnej informacji wynikało, że sprzedały 40 mln. To może oznaczać, że był znaczący popyt i że zwiększono oferowaną pulę.

Kolejna kwestia to cena. Było to piąte ABB (sprzedaż w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu) Allegro od czasu debiutu spółki na GPW jesienią 2020 r. Pierwsze przeprowadzono w marcu 2021 r. po 60 zł. Potem dwukrotnie w 2023 r. – w czerwcu po 32,25 zł, a jesienią po 29 zł. Kolejne odbyło się wiosną 2024 r. po 29,25 zł. Najnowsze zostało zatem przeprowadzone po takiej samej cenie jak ostatnie. We wtorek na finiszu sesji kurs Allegro wynosił 31,51 zł. To implikuje około 7-proc. dyskonto w ABB. Nieco niższe od średniej z ostatnich lat (8–9 proc.).

Analiza trzech ostatnich ABB w Allegro wskazuje, że ustalana cena ustabilizowała się w okolicach 30 zł. – To fakt. Jednak to nie jest żadna indykacja, po jakiej cenie mogą być kolejne ABB – podkreśla Tomasz Sokołowski, analityk Santander Brokerage Poland. Pozytywem ABB jest fakt, że zmniejsza ono nawis podażowy. – Jednakże wciąż jest on spory – dodaje Sokołowski.

Ile warte są akcje Allegro

Allegro przeprowadziło największe w historii GPW IPO. Akcje sprzedawano po 43 zł. Spółka wstrzeliła się w czas pocovidowego odbicia indeksów na giełdach i szybującego rynku e-commerce. Na finiszu pierwszej sesji kurs urósł do 70 zł. W kolejnych kilkunastu dniach zanotował maksimum na niemal 100 zł, a potem zaczął spadać. Coraz więcej zaczęło się mówić o narastającej konkurencji ze strony zagranicznych graczy. Obawy te nie były bezpodstawne. Według najnowszych informacji chińskie Temu właśnie przeskoczyło polską firmę, jeśli chodzi o liczbę użytkowników. Wyzwaniem dla Allegro jest też zagraniczna „noga” biznesu, która w ostatnich latach ciążyła wynikom grupy. Ale tu widać poprawę i wiele wskazuje, że zagraniczny biznes wychodzi na prostą.

Czy kurs ma potencjał do wzrostu? Zdaniem analityków – tak. Średnia cena docelowa z rekomendacji jest wyższa od obecnych notowań.