Notowania spółki Artifex Mundi podczas czwartkowej sesji spadają o prawie 2 proc. do 15,2 zł. W stosunku do ceny docelowej z kwietniowej rekomendacji DM BDM kurs ma około 10-proc. przestrzeń do zwyżki.

Artifex 14 maja opublikuje raport za I kwartał 2025 r. Ale już teraz podał szacunkowe wyniki. Widać w nich poprawę na poziomie netto, a wynik operacyjny spadł. Generalnie dane za I kwartał są zbliżone do oczekiwań analityków.

Czytaj więcej Technologie Artifex z solidnymi wynikami. Jaki będzie 2025 rok? Zakładamy, że w obecnym roku mocno przybliżymy się do osiągnięcia strategicznego celu, jakim jest posiadanie dwóch perspektywicznych i skalowalnych tytułów o dużym potencjale komercyjnym - zapowiada prezes Przemysław Błaszczyk.

Jakie wyniki ma Artifex w I kwartale 2025 r.

Artifex Mundi szacuje, że miał w I kwartale 2025 roku 26,7 mln zł przychodów, to o 3 proc. mniej rok do roku. Spółka wypracowała 8,5 mln zł zysku netto, czyli o 15 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Zysk brutto też urósł o 15 proc. do 9,4 mln zł. Natomiast na poziomie operacyjnym wynik spadł o 6 proc. do 7,7 mln zł.

Biznes generuje gotówkę. Jej stan (razem z obligacjami) powiększył się rok do roku o 10 proc. i na koniec marca wynosił 32,2 mln zł.