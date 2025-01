Notowania studia Artifex Mundi podczas czwartkowej sesji zyskują na wartości. Przed południem kurs rośnie o 3 proc. do 13,6 zł. Spółka podała dane za grudzień i nakreśliła perspektywy na 2025 r.

Artifex zadebiutował na GPW w 2016 r. Cena akcji w IPO wynosiła 22,5 zł. W zeszłym roku kurs poszedł mocno w dół. W stosunku do ceny docelowej oszacowanej przez DM BDM aktualny kurs ma prawie 95-proc. potencjał wzrostowy.

Jakie wyniki ma Artifex Mundi

Spółka w grudniu 2024 r. wypracowała 8,5 mln zł przychodów, wobec 7,5 mln zł przed rokiem. Za gros sprzedaży odpowiadał flagowy produkt, gra „Unsolved”. Przychody z jej komercjalizacji wzrosły rok do roku o 18 proc. do 7,6 mln zł. Cały 2024 r. Artifex zamknął 26-proc. wzrostem sprzedaży do 103 mln zł, przy wyższych o ponad jedną trzecią przychodach z komercjalizacji „Unsolved”.

W porównaniu z listopadem 2024 r. przychody giełdowej spółki zmniejszyły się w grudniu o 1 proc., przy 11-proc. spadku nakładów na pozyskanie graczy. Pierwsza marża (przychody pomniejszone o wydatki na pozyskanie graczy) wyniosła w grudniu 4,8 mln zł wobec 4,5 mln zł w listopadzie. Z kolei pierwsza marża za cały 2024 r. wyniosła 51,7 mln zł, wobec 41,9 mln zł w 2023 r.