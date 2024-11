Obecnie łączna liczba posiadanych przez spółkę akcji własnych wynosi 52 393 sztuk, stanowiących 0,43885 proc. udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do analogicznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Artifex jest wyceniany na GPW na 163 mln zł. Motorem rozwoju biznesu w ostatnich kwartałach była aplikacja Unsolved. W październiku spółka miała w sumie blisko 8,5 mln zł przychodów, wobec 8,2 mln zł przed rokiem. Przychody z komercjalizacji Unsolved wzrosły rok do roku o 8 proc. do 7,9 mln zł. Pierwsza marża z komercjalizacji (przychody pomniejszone o wydatki na akwizycję graczy) tej aplikacji poszła w górę z niespełna 3,5 mln zł w październiku 2023 r. do 3,7 mln zł w minionym miesiącu.