Z listy krótkich pozycji nie zniknęła żadna spółka, a dodatkowo pojawiła się jedna nowa – PGE. Na początku roku za akcję PGE płacono około 6 zł. Od tego czasu wycena poszła mocno w górę. Obecnie walory kosztują prawie 8 zł, co przekłada się na 17,8 mld zł kapitalizacji.

Czy polska giełda ma jeszcze potencjał do wzrostów?

Eksperci podkreślają, że polski rynek akcji jest jednym z najsilniejszych na świecie w tym roku. Indeksy znacząco wzrosły od początku roku (im większa kapitalizacja spółek, tym większy wzrost – co wskazuje na zaangażowanie inwestorów zagranicznych). Ruchy te odzwierciedlają postrzegany przez inwestorów zagranicznych, spadek premii za ryzyko (ERP) rynku akcji w Polsce (o 100 punktów bazowych lub więcej). Znacząco umocnił się również złoty (co też sygnalizuje napływ kapitału z zagranicy), a kurs EUR/PLN spadł do najniższego poziomu od ponad 7 lat. Czy spadek ERP był uzasadniony? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, czy redukcja ryzyka politycznego była rzeczywista czy iluzoryczna.

„(…) wygląda na to, że Polska nadal ma pewien potencjał do dalszej umiarkowanej kompresji ERP, ale najbardziej dynamiczna faza (przypadająca na okres styczeń–luty 2025 r.) prawdopodobnie już się zakończyła, chyba że nastąpi istotny pozytywny szok. Biorąc pod uwagę utrzymujące się niepewności (przede wszystkim przyszłość wojny na Ukrainie), bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest stabilizacja ERP na obecnym poziomie, a nie jej dalszy gwałtowny spadek do poziomów Europy Zachodniej” - czytamy w raporcie.

Obecnie WIG oscyluje w okolicach 97-98 tys. pkt. Rok zaczynał od około 80 tys. pkt. To oznacza niemal 23-proc. wzrost. Z kolei WIG20 w poniedziałek przed południem rośnie o 0,8 proc. i przekracza 2,7 tys. pkt wobec około 2,2 tys. pkt na początku stycznia.