Nadszedł czas resetu w branży gier. Na które studia warto teraz postawić?

Opinie

Być może spółki gamingowe po prostu nie są dla wszystkich

Mateusz Śmieżewski prezes Gamivo

Można odnieść wrażenie, że gracze i inwestorzy patrzą na to samo studio i tę samą grę, ale widzą coś diametralnie innego. Przykład „Frostpunka 2” znakomicie to obrazuje. Obserwując wyłącznie spadek wartości akcji, można by pomyśleć, że wydano jakąś absolutnie niegrywalną szmirę. A tymczasem „Frostpunk 2” zbiera świetne oceny. Także zainteresowanie jest na poziomie, którego można było się spodziewać, biorąc pod uwagę specyfikę gatunku. Analitycy giełdowi zawiesili jednak sprzedażową poprzeczkę wyżej i reakcja rynku była odwrotna niż recenzentów i graczy.

Rynek gier jest specyficzny, potrzebuje czasu, a inwestorzy często są niecierpliwi i oczekują wyniku tu i teraz. Trudno się zresztą dziwić, bo przecież nie są instytucjami charytatywnymi i zależy im na zarabianiu pieniędzy. Natomiast w tej branży nierzadko okazuje się, że dodatkowych kilka tygodni może zmienić bardzo wiele. Na tak zatłoczonym rynku jak gaming pierwsze wrażenie jest kluczowe. Jeśli w świat pójdzie informacja, że jakiś tytuł jest najeżony błędami, to trudno będzie to odkręcić. Nawet jeśli w ciągu miesiąca stosowne łatki wyeliminują większość usterek, to informacja o tym dotrze tylko do promila potencjalnych klientów, którzy już zdążyli wyrobić sobie negatywną opinię. Dodatkowo nigdy nie można mieć pewności, że skoro jedna gra danego studia była hitem, to kolejna to przebije. I odwrotnie – bolesna wpadka nie znaczy, że kolejny tytuł tych samych autorów nie trafi w gusta graczy i krytyków. Być może więc spółki gamingowe po prostu nie są dla wszystkich. Jeśli ktoś liczy na pewny i szybki zysk, to jest wiele sektorów, gdzie będzie o to łatwiej.

Aby wróciły wysokie wyceny, konieczne są dwie zmiany

Damian Szymański prezes Render Cube

Zaczyna się moment, który fundamentalnie zmienia podejście rynku do gamingu. Niestety, rynek nie w pełni rozumie specyfikę branży gier ani realiów produkcji, co prowadzi do powstania istotnej luki informacyjnej. Sektor jest stosunkowo młody, a osoby bez doświadczenia często mogą jedynie spekulować na temat tego, co przyniesie sukces grze. Ponadto w sieci krąży wiele mylących informacji, które wpływają na oczekiwania inwestorów. Na początku skupiano się na wishlistach jako wskaźniku sukcesu, potem na liczbie followersów przed premierą, następnie na aktywności w komentarzach. A gdy żaden z tych sposobów nie spełnił oczekiwań, powstawały nowe wyliczenia, które mają przyciągać mniej doświadczonych inwestorów. Brakuje rzetelnych źródeł wiedzy. Dodatkowo, niektórzy inwestorzy podważają nawet wskazówki od właścicieli platform, ignorując ich wiedzę. Aby wróciły wysokie wyceny w sektorze gier, konieczne są dwie kluczowe zmiany. Po pierwsze, inwestorzy muszą lepiej zrozumieć specyfikę rynku. A drugim krokiem jest „reset” po stronie samej branży. Studia, które zawiodły inwestorów i nie mają realnych zasobów oraz chęci do tworzenia wartościowych gier, będą musiały się wycofać. Pozostaną solidne firmy, które chcą robić dobre gry i przynoszą zyski. Wtedy wyceny mogą ponownie wzrosnąć. Zdrowa struktura w firmie gamedevowej opiera się na dwóch kluczowych elementach: pracownikach i graczach. Reszta należy do inwestorów, w których wierzymy i którzy powinni wspierać naszą wizję oraz pracę. W ten sposób możemy stworzyć zdrowy ekosystem, w którym wszyscy będą mogli odnieść korzyści.