- Wspólnie z naszymi doradcami podjęliśmy decyzję o odstąpieniu od oferty publicznej z uwagi na niesprzyjająca sytuację na rynku kapitałowym, jak również termin ważności uchwały emisyjnej upływający w pierwszej połowie grudnia. Zarząd zamierza się obecnie skoncentrować się na pozyskaniu kapitału potrzebnego na rozwój spółki w trybie innym niż emisja publiczna - wyjaśnia Maciej Adamczyk, członek zarządu ds. finansowych w QNA Technology.

Spółka miała w planach emisję do 270 tys. nowych akcji serii E w trybie oferty publicznej i przeniesie notowań na rynek główny GPW. Zarząd szacował, że wartość oferty akcji wyniesie ponad 8 mln zł brutto. Pozyskane środki miały zostać przeznaczone na: kontynuację strategii w zakresie komercjalizacji opracowanej technologii syntezy i produkcji kropek kwantowych emitujących światło niebieskie oraz osiągnięcie gotowości do zawarcia umowy typu JDA (tzw. Joint Development Agreement, JDA) lub rozpoczęcia sprzedaży pilotażowej kropek kwantowych do klientów komercyjnych, a także zabezpieczenie finansowania kosztów działalności.

QNA Technology w grudniu 2023 r. zadebiutował na rynku NewConnect sprzedając akcje w ramach oferty publicznej po cenie wynoszącej 39 zł. Podczas czwartkowej sesji za akcje spółki płacono na rynku niewiele ponad 27 zł (po spadku kursu o prawie 9 proc.), co daje wycenę całej spółki na poziomie niespełna 50 mln zł.

Jakie plany ma QNA Technology?

Spółka QNA Technology, będąca pionierem w zakresie technologii syntezy i produkcji kropek kwantowych emitujących światło niebieskie, innowacyjnego półprzewodnika wykorzystywanego m.in. do rozwoju wyświetlaczy nowych generacji, koncentruje się obecnie na komercjalizacji swojego rozwiązania. W bieżącym roku pozyskała m.in. dwóch nowych partnerów przemysłowych (duże azjatyckie koncerny z branży wyświetlaczy), które rozpoczęły proces zaawansowanych testów niebieskich kropek kwantowych Emitenta w ramach umów MTA (Material Transfer Agreement). Celem spółki na najbliższe miesiące jest rozpoczęcie współpracy komercyjnej, z co najmniej jednym z grupy obecnie 6 partnerów strategicznych, w formie komercyjnej umowy o wspólnym rozwoju technologii (Joint Development Agreement – JDA), bądź rozpoczęcia produkcji pilotażowej.