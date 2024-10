– Rozmawiamy z PKP PLK. Tam pojawił się w zarządzie wreszcie człowiek, który rozumie telekomunikację. Jesteśmy po rozmowie z nimw sprawie tego, aby infrastrukturę, która wspiera dwa systemy kolejowej łączności – GSM-R i ERTMS – wykorzystać w taki sposób, aby operatorzy mogli tam instalować swoje nadajniki. Te rozmowy też idą bardzo dobrze. One zaskutkują w przyszłości pojawieniem się zasięgu, np. na trasie kolejowej do Rzeszowa, ale też do Trójmiasta – powiedział Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych.

Była to jedna część jego odpowiedzi na pytanie posłanki Krystyny Sosnowskiej (KO), co resort robi, aby zwiększyć zasięg usług łączności komórkowej i dostępu do internetu. Michał Gramatyka powiedział też, że za sprawą zbliżającej się aukcji pasm 700 i 800 MHz pojawi się pewien zasięg i dostęp do sieci 5G na szlakach komunikacyjnych. Ocenił, że aukcja będzie rozstrzygnięta w styczniu 2025 roku.

Rozmowa o internecie była pobocznym tematem czwartkowego posiedzenia komisji. Posłowie pozytywnie zaopiniowali tego dnia wnioski ministra cyfryzacji o zmiany w planach finansowych Funduszu Cyfryzacji i Funduszu Szerokopasmowego. Około 37 mln zł z Funduszu Szerokopasmowego zasili Fundusz Cyberbezpieczeństwa. Dodatkowe pieniądze dostanie też internet dla szkół (OSE).