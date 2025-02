MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z BM PEKAO

Oszczędnościowe obligacje skarbowe, których emitentem jest minister finansów, reprezentujący Skarb Państwa, od dłuższego czasu cieszą się dużym zainteresowaniem Polaków. Od 2020 r. sprzedaż co roku przekraczała kilkadziesiąt miliardów złotych. Rekordowy był pod tym względem 2022 r., kiedy to Polacy kupili obligacje za ponad 57,1 mld zł. Było tak aż do roku 2024.

Obligacje z rekordową sprzedażą

Jak pokazują oficjalne statystyki Ministerstwa Finansów, ubiegły rok pod względem sprzedaży był absolutnie wyjątkowy. Rekord z 2022 r. został pobity już po ośmiu miesiącach. W efekcie w końcówce roku można było się już tylko zastanawiać nie, czy, tylko jak mocno ten rekord zostanie wyśrubowany. Ostatecznie w 2024 r. sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych wyniosła aż 82,6 mld zł. To blisko o 70 proc. więcej niż w 2023 r. i o blisko 45 proc. więcej niż w rekordowym 2022 r. Co warte podkreślenia, w 2024 r., w porównaniu z poprzednimi latami, zmieniły się preferencje kupujących. Pierwszym wyborem Polaków były trzyletnie obligacje o stałym oprocentowaniu. W 2024 r. odpowiadały one za blisko 40 proc. sprzedaży. Tymczasem jeszcze w 2023 r. największą popularnością cieszyły się czteroletnie obligacje indeksowane inflacją, które odpowiadały za 41,6 proc. sprzedaży. Sprzedaż trzyletnich papierów wynosiła wtedy 18,4 proc.

Biuro Maklerskie Pekao zwiększa sprzedaż obligacji

Prawda jest jednak taka, że zanim na dobre rozpoczął się 2024 r., można było spodziewać się, że przyniesie on okazały wynik łącznej sprzedaży. – Sprzyjała temu coraz większa popularność oszczędnościowych obligacji skarbowych wśród Polaków. Przemawiają za nimi niewielkie ryzyko, atrakcyjne oprocentowanie oraz stabilny emitent w postaci ministra finansów. Popytowi sprzyja również łatwy dostęp do oferty. W Biurze Maklerskim Pekao obligacje można kupić, dokonać ich przedterminowego wykupu bądź – w przypadku wykupywanych obligacji – zamienić w dowolnym momencie, siedem dni w tygodniu, korzystając z aplikacji PeoPay lub serwisu internetowego Pekao24.

Za prowadzenie rachunku pieniężnego, zawarcie umowy, zakup obligacji i zamianę w BM Pekao nie są pobierane żadne opłaty.

Detaliczne obligacje skarbowe to także różnorodność oferty. Obecnie w BM Pekao dostępnych jest sześć rodzajów obligacji: trzymiesięczne o oprocentowaniu stałym, roczne i dwuletnie o oprocentowaniu zmiennym, najpopularniejsze w 2024 r. trzyletnie obligacje o oprocentowaniu stałym, czteroletnie papiery indeksowe inflacją oraz dziesięcioletnie obligacje, które również są indeksowane inflacją.

Biuro Maklerskie Pekao jako agent emisji oszczędnościowych obligacji skarbowych pojawiło się na rynku w październiku 2022 r. Już teraz można jednak mówić, że nowe, tak wysokie rekordy sprzedaży obligacji były możliwe również dzięki tej instytucji. Liczby zresztą mówią same za siebie. Łączna wartość obligacji skarbowych nabytych przez inwestorów indywidualnych od momentu rozpoczęcia sprzedaży w Biurze Maklerskim Pekao wyniosła prawie 25 mld zł – wynika z danych przekazanych przez BM Pekao.

Obligacje – kto i jak kupuje?

Kto głównie kupuje oszczędnościowe obligacje skarbowe? Przede wszystkim są to osoby dojrzałe. Tendencje te są widoczne zarówno w skali całego rynku, jak również w przypadku samego Biura Maklerskiego Pekao. W 2024 r. osoby powyżej 50. roku życia odpowiadały za ponad 73 proc. kupionych obligacji za pośrednictwem Biura Maklerskiego Banku spod znaku żubra. Z danych wynika także, że oszczędnościowymi obligacjami skarbowymi interesują się również osoby poniżej 50. roku życia. Najlepiej zobrazują to cyfry – w BM Pekao w 2024 r. klienci w wieku 35–50 lat odpowiadali za zakup 20 proc. obligacji skarbowych.

Oferta Biura Maklerskiego Pekao skierowana jest zarówno do starszych, jak i młodszych klientów. Osoby, które chcą kupić obligacje, sięgnąć mogą także po różne kanały sprzedaży: zarówno te tradycyjne, jak i bardziej nowoczesne. Te drugie cieszą się już dzisiaj sporym zainteresowaniem. Jak pokazują statystyki udostępnione przez BM Pekao, 39,79 proc. sprzedaży oszczędnościowych obligacji skarbowych w BM Pekao w 2024 r. zrealizowanych było przez internet (Pekao24). Za 28,67 proc. odpowiadała z kolei aplikacja PeoPay. Jednocześnie nadal ważnym punktem sprzedaży pozostają stacjonarne punkty sprzedaży. Te w 2024 r. odpowiadały za 31,53 proc. sprzedaży obligacji. Klienci mogą także kupić obligacje telefoniczne, ale w ubiegłym roku skorzystała z tego niewielka liczba osób. Grunt to jednak mieć wybór tego, co i w jaki sposób się kupuje.

