Pytaniem otwartym pozostaje jednak kwestia tego, jaki wpływ na złotego będą miały dalsze decyzje w sprawie stóp procentowych w wykonaniu Rady Polityki Pieniężnej.

– RPP albo nie wykonuje żadnych ruchów, albo robi większe ruchy. Sam jednak fakt spadających stóp procentowych i tego, że przestrzeń do dalszych obniżek jest, powoduje, że ten czynnik, który też przemawiał za mocniejszym złotym, zniknął. Ważnym elementem jest też geopolityka, czyli chociażby kwestia Ukrainy. Rynek przez parę tygodni wierzył w to, że Trump jest w stanie zakończyć wojnę, ale teraz widzimy, że nie ma postępów, i trzeba pewnie zakładać, że nic się też nie wydarzy w ciągu najbliższych miesięcy. Argument grania pod zakończenie wojny też więc odpada. Dochodzi za to inny, czyli chociażby to, co Trump myśli o naszym regionie Europy, NATO czy też samej Rosji. Tego jeszcze rynek nie rozgrywał, a jak najbardziej może – mówi Rogalski.

Czytaj więcej Prognozy "Parkietu" Na jakie spółki stawiać w czasach spadających stóp procentowych? Niższe stopy procentowe nie muszą zakończyć hossy banków. W obecnym warunkach ciekawą opcją mogą być spółki nastawione na konsumenta czy też firmy deweloperskie – mówią Adrian Apanel z DM BOŚ i Jerzy Nikorowski z BM BNP Paribas Bank Polska.

Waluty w służbie inwestorów

Jak jednak wskazuje ekspert, umocnienie dolara wobec złotego może być także wykorzystane przez inwestorów, którzy handlują nie tylko walutami.

– W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z bardzo ciekawym zjawiskiem. Wcześniej dużo mówiło się o tym, że jeżeli na giełdach panują dobre nastroje, to dolar powinien tracić na wartości, i to znajdywało potwierdzenie w rzeczywistości. Teraz to się odwróciło. Kiedy spadają amerykańskie indeksy, traci dolar, i odwrotnie. Kiedy są wzrosty na giełdzie, zyskuje również amerykańska waluta. Jeśli ta zależność by się utrzymała, byłoby to wsparcie dla inwestycji giełdowych z tytułu kursu walutowego. Dolar jest stabilny, a nawet może być na wyższych poziomach, a to jest dodatkowy bonus przy inwestycjach w akcje amerykańskie. Inwestorom sprzyja więc dzisiaj kurs walutowy – mówi Marek Rogalski. Jego zdaniem, myśląc o zagranicznych inwestycjach, warto jednak patrzeć nie tylko na akcje, ale i na obligacje, gdzie również można wykorzystać ruchy walutowe.

– Inwestor, który myśli o tym, by wykorzystać ruchy na amerykańskim rynku obligacji, może to zrobić poprzez ETF-y. W tym przypadku też mamy do czynienia z ciekawym schematem. Banki centralne są w fazie obniżek stóp procentowych, ale Fed się zatrzymał. To powoduje, że rentowności amerykańskich obligacji są wysoko. Jeśli jednak rynek uwierzy, że Fed będzie obniżał stopy procentowe, rentowności pójdą w dół, a ceny w górę – mówi Rogalski.