Czy to koniec taniego amerykańskiego gazu?

Foto: XTB

Poziom wypełnienia magazynów w Europie to obecnie około 55%. To mniej niż 5-letnia średnia i obecna sytuacja przypomina 2021 rok, kiedy to Rosja stopniowo zaczęła ograniczać dostawy do Europy. W celu odbudowania zapasów do wypełnienia przynajmniej 90% do początku listopada potrzeba będzie więcej dostaw z USA.

Pogoda ma znaczenie

Niskie temperatury na przełomie roku w USA oraz w Europie doprowadziły do zwiększonego zużycia gazu na potrzeby grzewcze. Poprzednie dwa lata były jednak ograniczone pod względem zużycia gazu. Wobec tego obserwowaliśmy wzrost cen zarówno w Europie, jak i w USA. Z drugiej strony, pogoda potrafi się zmieniać z dnia na dzień i wszystko wskazuje na to, że mroźna zima może być już za nami. W Europie nie widać takiej sytuacji i wciąż odczuwamy skutki ograniczonej podaży, ze wzrostem cen powyżej 50 EUR/MWh. Z kolei w USA ceny obniżyły się już niemal o 30% w stosunku do sezonowego szczytu! Jeśli scenariusz z zeszłego roku miałby się powtórzyć, od szczytu cenowego można byłoby liczyć na spadki rzędu 40-50%. To oznaczałoby możliwy powrót cen w okolice 2,2-2,5 USD/MMBTU. Z perspektywy czasu takie poziomy nie są bardzo odległe. Taki zakres notowany był na początku poprzedniej jesieni.

Co dalej z cenami?

Ceny w Europie i Azji są wciąż kilkukrotnie wyższe niż w USA. Oczywiście, biorąc pod uwagę koszty transportu i całego procesu skraplania gazu, różnica pomiędzy światowymi benchmarkami oraz ceną amerykańską drastycznie by spadła. Jednocześnie jednak większy potencjał eksportowy z USA ograniczy dostępność gazu na rynku lokalnym. Oczywiście potencjał na wzrost produkcji wciąż występuje, ale jednocześnie sam popyt lokalnie może rosnąć. Jest to związane z rozwojem infrastruktury do sztucznej inteligencji. Trump mówił, że potrzeby energetyczne w USA w najbliższych latach mogą ulec podwojeniu, a należy podkreślić, że ponad 40% elektryczności w USA pochodzi z elektrowni gazowych. Wobec tego można zauważyć potencjał ograniczenia dostępnej podaży lokalnie w USA, przy jednoczesnym prawdopodobnym wzroście popytu. To musi oznaczać wzrost cen. Po części ten wzrost cen jest wyceniony w krzywej terminowej, która wskazuje na cenę na poziomie 4,5-4,6 USD w styczniu przyszłego roku. Najprawdopodobniej te poziomy mogą być jednak osiągnięte dużo wcześniej. W najbliższym okresie letnim ponownie oczekuje się ekstremalnych temperatur, które podniosą potrzeby energetyczne w USA, czego wynikiem może być mniejszy przyrost zapasów przed kolejnym sezonem grzewczym. Wobec tego możemy zadać sobie pytanie, czy nie jest to już koniec okresu taniego amerykańskiego gazu?

Ceny różnych światowych benchmarków gazu w jednostkach USD/MMBTU. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB Foto: XTB

Michał Stajniak, CFA