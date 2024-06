Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, miedź

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne DM BOŚ

MIEDŹ

Zmiany w popycie na złom miedzi.

Notowania miedzi osiągnęły rekordowo wysokie poziomy podczas sesji 20 maja. Od tego czasu, czyli już od niemal miesiąca, cena miedzi spada, odreagowując tę ostatnią, najbardziej dynamiczną fazę ruchu wzrostowego. Obecnie cena miedzi w USA oscyluje w okolicach 4,44-4,45 USD za funt. Są to poziomy z drugiej połowy kwietnia, czyli sprzed niemal dwóch miesięcy.

W ostatnich tygodniach na rynku miedzi widać wyraźne zmiany w zapotrzebowaniu na różne formy miedzi jako surowca. W obliczu braków koncentratu miedzi na globalnym rynku, Chiny zaczęły importować ogromne ilości złomu miedzi, by w procesie rafinacji przerobić go na surowiec gotowy do użycia w sektorach elektrycznym czy budowlanym.

W Chinach funkcjonuje połowa światowych hut miedzi, a od poprzedniego roku zmagają się one z niedostatkiem koncentratu miedzi – ważnym impulsem było tu zamknięcie kopalni Cobre w Panamie, do której prawa straciła spółka First Quantum Minerals. W rezultacie, import złomu miedzi do Chin w pierwszym kwartale br. wzrósł aż o 25% rdr, a import z samych USA zwyżkował w tym czasie o 37%. Istnieje jednak duża szansa, że w kolejnych miesiącach liczby te spadną, bowiem rekordowe ceny miedzi z pewnością negatywnie przełożyły się na import złomu tego metalu.