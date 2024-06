Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, kakao

Pierwsza połowa bieżącego roku na rynku kakao jest wyjątkowo burzliwa. Notowania tego towaru dynamicznie rosły w I kw. 2024 r., by zanotować gwałtowną korektę pod koniec kwietnia, a później powrócić do zwyżek. Obecnie notowania kakao w USA na nowo oscylują w rejonie 10 tys. USD za tonę.

Jednym z czynników, podtrzymujących wysoko notowania kakao, są utrzymujące się obawy związane z produkcją tego surowca. W tym roku fatalne zbiory miały miejsce w dwóch krajach będących kluczowymi producentami kakao: Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz Ghanie.

Dodatkowo, istnieje duża niepewność związana z wielkością kolejnych zbiorów. Z tej przyczyny główny producent kakao, Ivory Coast's Coffee and Cocoa Council (CCC), wstrzymał sprzedaż kakao z dostawą w przyszłym sezonie, zamykając ją póki co na poziomie 940 tys. To o 35% mniej niż w analogicznym okresie w poprzednim roku – niemniej, wg CCC wstrzymanie sprzedaży jest konieczne ze względu na niepewność związaną z przyszłą produkcją kakao.

DM BOŚ

Notowania kakao w USA – dane dzienne