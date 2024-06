Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, kawa

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

Zwyżki, obserwowane na rynku ropy w ostatnich dniach, to także korekta po wcześniejszej fali wyprzedaży na rynku ropy, jako reakcji na informacje ze strony OPEC+ o zamiarze stopniowego wycofywania się z dobrowolnych cięć produkcji ropy naftowej. Pierwszy tydzień czerwca przyniósł rekordowo dużą sprzedaż ropy przez fundusze inwestycyjne, co w tym tygodniu stworzyło dobre warunki do odbicia.

DM BOŚ

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne

KAWA

Korekta notowań kawy.

Ostatnie sesje na rynku kawy są okresem korekty spadkowej. W piątek notowania kawy, zarówno gatunku arabica, jak i robusta, spadły o około 4%, a wczoraj kontynuowały zniżkę, schodząc w dół o 1,1-1,5%. W rezultacie, notowania kawy robusta zniżkowały z poziomu rekordowo wysokich cen, z kolei cena kawy arabica spadła z rejonu lokalnego maksimum do okolic obecnego 2,22 USD za funt.