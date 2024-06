Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, złoto

ROPA NAFTOWA

Szanse na wznowienie eksportu ropy z północnego Iraku.

Reklama

Piątkowa siła amerykańskiego dolara po publikacji lepszych od oczekiwań danych z amerykańskiego rynku pracy nie zaszkodziła wycenie ropy naftowej. Wręcz przeciwnie – można odnieść wrażenie, że na rynku ropy pojawiła się nowa dawka optymizmu po wspomnianych danych. Mogą one stwarzać bowiem szanse na większy popyt na paliwa w letnich miesiącach. Relatywnie dobra sytuacja na rynku pracy oznacza bowiem, że więcej osób może decydować się na wyjazdy wakacyjne, że będą one częstsze lub dłuższe.

Z jednej strony, ceny ropy naftowej stoją więc w obliczu sezonowego wzrostu popytu na paliwa, co stanowi dla nich wsparcie. Z drugiej strony, pojawiło się jednak kilka nowych czynników, które ograniczają perspektywy zwyżek cen tego surowca.

Po pierwsze, niepewność związana z sytuacją polityczną w Europie pojawiła się po nieoczekiwanym rozwiązaniu parlamentu we Francji i ogłoszeniu nowych wyborów przez Emmanuela Macrona ze względu na zwycięstwo skrajnej prawicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Po drugie, zapasy ropy naftowej w OECD wzrosły bardziej niż oczekiwano i niż wynosiły dane w ostatnich latach. I w końcu po trzecie, irakijski minister ds. ropy naftowej ogłosił, że pojawiły się postępy w rozmowach na linii Bagdad – Kurdystan w kwestii wznowienia eksportu ropy naftowej z północnej części Iraku. To oznacza coraz większe prawdopodobieństwo pojawienia się dodatkowej podaży ropy z Iraku, płynącej ropociągiem przez Turcję.