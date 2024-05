Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, złoto

Wczorajsza sesja na rynku ropy naftowej przyniosła sporo nerwowości. Przez pierwszą część dnia notowania ropy naftowej znajdowały się pod presją podaży – po to, by w końcówce sesji dynamicznie nadrobić ten spadek i zakończyć cały dzień na delikatnym plusie. Tym samym, ceny ropy naftowej nadal nie wyrwały się z trwającej już od dwóch tygodni konsolidacji.

Negatywnym akcentem podczas wczorajszej sesji był raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE – International Energy Agency, IEA), w którym instytucja ta obniżyła prognozy wzrostu popytu na ropę naftową na świecie w 2024 roku. Według MAE, w tym roku wzrost globalnego popytu na ropę ma wynieść 1,1 mln baryłek dziennie, co oznacza spadek o 140 tys. baryłek dziennie w porównaniu do poprzedniej prognozy. Są to także wyraźnie niższe szacunki niż te, które jeszcze dzień wcześniej przedstawiał kartel OPEC, szacujący tegoroczny wzrost popytu na 2,25 mln baryłek dziennie. MAE tłumaczy swoje wyliczenia oczekiwaniami słabego popytu w krajach rozwiniętych należących do OECD.

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne DM BOŚ

W kontrze do raportu MAE stały wczoraj informacje zawarte w raporcie Departamentu Energii USA, dotyczącym zapasów paliw w USA. Departament podał bowiem, że w poprzednim tygodniu zapasy ropy naftowej w USA spadły o 2,51 mln baryłek. Jednocześnie, spadły zapasy benzyny i destylatów, co okazało się pozytywnym zaskoczeniem. Dane te mogą sugerować, że bieżący popyt na paliwa w USA nieco odżył – może to być już sygnał budzącego się sezonowego popytu, powiązanego z letnimi wyjazdami.

Raport departamentu pomógł wczoraj notowaniom ropy naftowej nadrobić zniżki z wcześniejszych godzin. Nie zmienia to jednak faktu, że notowania ropy mają trudności z powrotem do trwałych zwyżek i bez mocnego fundamentalnego impulsu będzie to trudne.