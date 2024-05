Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, miedź

ROPA NAFTOWA

Inflacja w USA i raport OPEC w centrum uwagi na rynku ropy.

Początek bieżącego tygodnia na rynku ropy naftowej nie przynosi istotnych zmian – cena amerykańskiej ropy naftowej oscyluje w pobliżu 79 USD za baryłkę, z kolei notowania europejskiej ropy Brent nieznacznie przekraczają 83 USD za baryłkę.

Na rynku ropy naftowej trwa obecnie wyczekiwanie na kolejne dane i raporty. Po pierwsze, inwestorzy na szerokim rynku – nie tylko surowcowym – wypatrują ważnych danych dotyczących inflacji w USA, które pojawią się dziś i jutro, a które zapewne wpłyną na oczekiwania dotyczące działań Fed. Po drugie, trwa również wyczekiwanie na comiesięczny raport OPEC, który może z kolei rzucić więcej światła na możliwe działania rozszerzonego kartelu OPEC+ po spotkaniu na początku czerwca. Raport OPEC także ma pojawić się dziś.

Powyższe informacje prawdopodobnie zdominują sytuację na rynku ropy naftowej, spychając na dalszy plan inne dane, których także nie brakuje. Dziś i jutro pojawią się cotygodniowe dane dotyczące zapasów paliw w Stanach Zjednoczonych, natomiast wczoraj Departament Energii podał informacje na temat wydobycia ropy w USA. W comiesięcznym raporcie tej instytucji podano, że w czerwcu produkcja ropy naftowej ze skał łupkowych w Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie wzrośnie do 9,85 mln baryłek dziennie. Jeśli te prognozy by się sprawdziły, to byłaby to największa produkcja od grudnia poprzedniego roku, czyli od sześciu miesięcy.