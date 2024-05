Komentarz surowcowy DM BOŚ - złoto, kukurydza

Notowania złota rozpoczęły bieżący tydzień od zwyżki, a dzisiaj cena tego kruszcu stabilizuje się niedaleko wczorajszych poziomów i jednocześnie nadal porusza się powyżej poziomu 2300 USD za uncję. Mimo że w ostatnich tygodniach na rynku złota miała miejsce korekta spadkowa, to jednak była ona relatywnie płytka, a ceny kruszcu nie oddaliły się istotnie od historycznych maksimów, ukształtowanych na poziomach przekraczających 2400 USD za uncję.

Reklama

Obecnie cena złota jest wspierana przez dwa główne czynniki. Pierwszym z nich są napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie. Po ataku Izraela na miasto Rafah w Strefie Gazy, stało się jasne, że rozejm jest mało prawdopodobny – to zaś budzi pytania o rozwój sytuacji w tej części świata oraz reakcji opinii międzynarodowej. Złoto w momentach konfliktów zbrojnych zazwyczaj radzi sobie dobrze jako inwestycja, ponieważ przez wielu inwestorów jest traktowane jako tzw. bezpieczna przystań.

Notowania złota – dane dzienne DM BOŚ

Drugim czynnikiem wspierającym notowania złota są oczekiwania łagodzenia polityki monetarnej przez Rezerwę Federalną. Co prawda wciąż podwyższona inflacja w USA wywołała obawy o to, że do obniżek stóp procentowych nie dojdzie zbyt szybko, jednak wciąż jest duża szansa na rozpoczęcie procesu łagodzenia polityki monetarnej przez Fed jeszcze w tym roku. John Williams z Fed w Nowym Jorku powiedział wczoraj, że o ile nie jest w stanie podać konkretnych terminów, to następna decyzja Fed będzie dotyczyła obniżek stóp procentowych.

Jak na razie, według narzędzia FedWatch, najwięcej inwestorów spodziewa się rozpoczęcia cyklu obniżek jesienią, a szanse na wrześniową obniżkę stóp procentowych są oceniane na 65%. Im niższe stopy procentowe w USA, tym większa jest presja na słabość amerykańskiego dolara, co z kolei pozytywnie wpływa na notowania surowców, w tym przede wszystkim złota.