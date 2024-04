Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, miedź

Zwyżka cen miedzi była napędzana przez niezłe dane dotyczące aktywności przemysłu w kluczowych gospodarkach świata, jak również przez oczekiwania związane z chronicznym deficytem miedzi na globalnym rynku w kolejnych kilku latach. W tym roku szacowany jest deficyt wynoszący 125 tys. ton, co jest znacznie większym deficytem niż ten prognozowany jeszcze na początku roku.

O ile fundamenty faktycznie sprzyjają wyższym cenom ropy, to jednak warto mieć na uwadze to, że ostatnia zwyżka była wyjątkowo dynamiczna, a wręcz spekulacyjna – co naraża ceny miedzi na spadkową korektę. Z pewnością ważnych impulsów mogą dostarczyć w tym tygodniu informacje z USA, w tym decyzja Fed ws. stóp procentowych oraz dane z rynku pracy.

DM BOŚ

Notowania miedzi w USA – dane dzienne