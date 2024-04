Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, srebro

ROPA NAFTOWA

Tąpnięcie notowań ropy naftowej po danych dot. zapasów ropy w USA.

Notowania ropy naftowej wczoraj zostały przecenione o ponad 3% - dotyczy to zarówno cen amerykańskiej ropy WTI, jak i europejskiej ropy gatunku Brent. Impulsem do zniżek okazały się dane pokazujące wzrost zapasów ropy naftowej w USA, aczkolwiek nałożyły się one na i tak słabsze nastroje na rynku tego surowca.

Departament Energii podał we wczorajszym raporcie, że zapasy ropy naftowej w USA w poprzednim tygodniu wzrosły o 2,74 mln baryłek. Był to większy wzrost od oczekiwań, ale jednocześnie nie było to już żadne zaskoczenie w obliczu szacunków Amerykańskiego Instytutu Paliw, opublikowanych dzień wcześniej i pokazujących wzrost zapasów o ponad 4 mln baryłek. Tak czy inaczej, potwierdzenie wyraźnego wzrostu zapasów ropy było dla inwestorów pretekstem do wyprzedaży ropy naftowej.

Co prawda jednocześnie Departament Energii pokazał spadek zapasów benzyny i destylatów, ale wynikał on przede wszystkim z obniżonej aktywności amerykańskich rafinerii, nie zaś ze wzrostu popytu na paliwa. To właśnie rozczarowujący popyt na ropę i jej pochodne jest w tym momencie jednym z głównych czynników, spychających notowania ropy naftowej w dół.