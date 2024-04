Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, kakao

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne DM BOŚ

KAKAO

Notowania kakao nadal blisko rekordów.

Notowania kakao w poprzednim tygodniu wyhamowały zwyżkę. W rezultacie, cena tego towaru w Stanach Zjednoczonych zatrzymała się przy barierze 10 tys. USD za tonę i obecnie wpadła w nerwową konsolidację w rejonie 9150-10000 USD za tonę.

Cenę kakao niezmiennie wspierają te same czynniki, które przyczyniły się do spektakularnego trendu wzrostowego na rynku tego surowca w ostatnich miesiącach. Głównie są to obawy związane z podażą kakao, wynikające ze słabych zbiorów w dwóch krajach będących największymi producentami kakao na świecie: Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz Ghanie. Ten tydzień przynosi kontynuację wysokich temperatur i niedostatecznych opadów deszczu w tym rejonie świata, co wiąże się z oczekiwaniami słabych zbiorów w ramach tzw. mid-crop, trwających od kwietnia do września.

Za nieco ponad tydzień mają zostać opublikowane dane dotyczące przerobu kakao w Europie i Ameryce Północnej, które rzucą więcej światła na to, w jak dużym stopniu ograniczona podaż przełożyła się na faktyczną produkcję wyrobów z kakao w I kw. br.. W IV kw. poprzedniego roku spadek przerobu kakao wyniósł 2,5% rdr w Europie i 2,9% rdr w Ameryce Północnej.