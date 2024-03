Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, złoto

ZŁOTO

Złoto znów powyżej 2200 USD za uncję.

Notowania złota wczoraj powróciły do okolic historycznych rekordów. Cena tego kruszcu wczoraj na nowo przekroczyła barierę 2200 USD za uncję i obecnie oscyluje w okolicach 2212-2213 USD za uncję.

Wysokie ceny złota negatywnie przekładają się na popyt na ten kruszec w krajach azjatyckich. W ostatnich tygodniach wyraźnie (o około połowę) spadł import złota przez Hongkong do Chin. Z kolei w Indiach w marcu spodziewany jest spadek importu nawet o ponad 90% w stosunku do lutego właśnie ze względu na wysokie ceny kruszcu. Jeśli te dane się potwierdzą, to będzie to najniższy poziom importu złota do Indii od czasu wybuchu globalnej pandemii Covid-19.

Niemniej, inwestorzy na rynku złota dużo bardziej zwracają uwagę obecnie na dane makro z USA oraz działania Fed. W tym tygodniu wypatrywane są piątkowe dane PCE, które mogą wpłynąć na dalsze działania amerykańskiej Rezerwy Federalnej. O ile Christopher Waller z Fed powiedział, że w kwestii cięcia stóp procentowych w USA „nie ma pośpiechu”, to instytucja ta podtrzymuje na razie scenariusz trzech obniżek. Ceny złota są także wspierane przez globalne napięcia geopolityczne.