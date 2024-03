Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, złoto

Mimo że Fed pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie, to wczoraj prezes Fed, Jerome Powell, w swoim wystąpieniu jasno dał do zrozumienia, że plany trzech obniżek stóp procentowych w USA w bieżącym roku pozostają niezmienione. To rozwiało wątpliwości inwestorów, obawiających się przedłużającego się jastrzębiego podejścia Fed do polityki monetarnej. W rezultacie, wzrosły oczekiwania pierwszej obniżki stóp na posiedzeniu w czerwcu.

Słowa Powella poskutkowały spadkiem wartości dolara i rentowności obligacji amerykańskich, co przy jednoczesnym dość powolnym spadku inflacji sprawia, że realne stopy procentowe są coraz niższe – a ten scenariusz jest korzystny dla złota. Dziś notowania kruszcu poruszają się w okolicach rekordów historycznych, ponad poziomem 2200 USD za uncję.

DM BOŚ

Notowania złota – dane dzienne