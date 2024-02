Komentarz surowcowy DM BOŚ- ropa naftowa, złoto

Notowania ropy naftowej zaczęły tydzień od zwyżki, jednak wczorajsza sesja przyniosła zawrócenie notowań w dół. Cena ropy WTI zniżkuje także dziś rano i obecnie porusza się w okolicach 76 USD za baryłkę. Z kolei notowania ropy naftowej Brent zbliżyły się do 81 USD za baryłkę.

Główną przyczyną zniżki notowań ropy naftowej wczoraj był raport Departamentu Energii USA. Pokazał on bowiem, że w minionym tygodniu zapasy ropy naftowej w USA wzrosły aż o 12,02 mln baryłek. Jednocześnie, w raporcie pojawiły się informacje, że zapasy benzyny i destylatów znacząco zniżkowały, odpowiednio o 3,66 mln i 1,92 mln baryłek.

Dane zaprezentowane przez Departament Energii trudno uznać za zaskakujące, biorąc pod uwagę to, że analogiczne informacje dzień wcześniej pojawiły się już w raporcie Amerykańskiego Instytutu Paliw (API). Kluczową przyczyną takich wyników była niższa aktywność rafinerii – wykorzystanie mocy produkcyjnych w poprzednim tygodniu spadło o 1,8 pkt. proc. do poziomu 80,6%. To najniższy wynik od grudnia 2022 r.

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne DM BOŚ

Niemniej, negatywny wydźwięk ma fakt, że zwyżka zapasów ropy była jeszcze większa niż w zaprezentowanym dzień wcześniej raporcie. Jednocześnie, spadek zapasów benzyny i destylatów pokazany w raporcie departamentu okazał się mniejszy niż ten oszacowany dzień wcześniej przez API.