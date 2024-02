Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, złoto

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

Po inwazji Rosji na Ukrainę notowania ropy naftowej ostro wystrzeliły w górę na skutek obaw o to, że konflikt ten wywróci rynek ropy do góry nogami. I poniekąd tak się stało: sankcje narzucone na Rosję zmieniły organizację handlu ropą na świecie i przyczyniły się do obniżenia produkcji tego surowca. Ceny ropy wystrzeliły wtedy do okolic 120 USD za baryłkę.

Tymczasem w przypadku konfliktu w Strefie Gazy nie ma istotnych zmian dotyczących produkcji i handlu ropą. W rezultacie, ceny tego surowca poruszają się na poziomach znacznie niższych niż te sprzed dwóch lat. Jeśli więc konflikt będzie się przedłużał, ale nie eskaluje, to ceny ropy nie będą miały z jego strony impulsu do zwyżek.

DM BOŚ

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne

ZŁOTO

Konsolidacja na wykresie cen złota.