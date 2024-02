Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, miedź

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

Wsparciem dla cen ropy naftowej nie okazały się jednak dobre dane makro z USA. Mimo że zwiększają one szanse na większy popyt na ropę naftową ze względu na lepszą koniunkturę, to inwestorzy mają świadomość, ze ten scenariusz nie musi się wcale ziścić. Po pierwsze, dobre dane zwiększają szanse na przedłużenie się okresu wysokich stóp procentowych w USA – co negatywnie wpływa na koniunkturę. Po drugie, wielu inwestorów wątpi w to, czy seria dobrych danych makro utrzyma się na dłużej.

DM BOŚ

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne

MIEDŹ

Wyhamowanie zniżek notowań miedzi.

Notowania miedzi wyraźnie zniżkowały w poprzednim tygodniu – co nie było niczym wyjątkowym, biorąc po uwagę umocnienie amerykańskiego dolara oraz zniżki notowań wielu innych surowców, w tym ropy naftowej czy złota. Dzisiaj cena miedzi w USA konsoliduje w okolicach 3,77 USD za funt, tym samym stabilizując się po kilku sesjach znaczących zniżek. Jak na razie, cenom miedzi brakuje jednak siły, aby odbić się istotniej w górę.