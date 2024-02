Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, soja

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne DM BOŚ

SOJA

Siódmy z rzędu spadkowy tydzień na rynku soi.

Notowania soi mają za sobą spadkową passę. O ile w ostatnich dniach coraz częściej pojawiały się sesje wzrostowe, a tempo zniżek nieco wyhamowało, to mimo wszystko ceny soi znajdują się na drodze do zamknięcia bieżącego tygodnia spadkiem – co byłoby już siódmym spadkiem tygodniowym z rzędu.

Obecnie notowania soi w Stanach Zjednoczonych poruszają się w okolicach 12 USD za buszel. O ile jeszcze do wczoraj miały one szansę na tygodniową zwyżkę, to właśnie wczoraj powróciły do okolic tegorocznych minimów na skutek słabych danych dotyczących eksportu soi z USA.

Dane Departamentu Rolnictwa USA, publikowane co tydzień, wczoraj pokazał, że w poprzednim tygodniu eksport soi z USA wyniósł 164,5 tys. ton. To najniższy poziom eksportu od września ub.r. Istotną konkurencją dla amerykańskiej soi jest bowiem tani surowiec z Brazylii, będącej największym producentem soi na świecie i zdobywającej systematycznie coraz większy udział w rynku pod kątem eksportu.

Dodatkowo, negatywnie na ceny soi wpływa rozczarowujący popyt z Chin – kraju będącego największym konsumentem i importerem soi na świecie.