Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, złoto

ROPA NAFTOWA

Wzrostowy tydzień na rynku ropy naftowej.

Piątkowa sesja na rynku ropy naftowej zaczyna się od delikatnej przeceny – niemniej, notowania tego surowca mają za sobą serię wzrostów w tym tygodniu, wynikających z większego optymizmu na rynkach finansowych i nadziei na większy popyt na ropę naftową w kluczowych gospodarkach świata.

Po pierwsze, Chiny ogłosiły kolejne działania mające na celu stymulację tamtejszej gospodarki. Po drugie, dobre dane makroekonomiczne pojawiły się w Stanach Zjednoczonych – uwagę inwestorów przyciągnął lepszy od oczekiwań odczyt PKB za IV kwartał. W USA akcentem, który sprzyjał wyższej wycenie ropy naftowej, był także wyraźny spadek produkcji i zapasów ropy, wynikający z niekorzystnych uwarunkowań pogodowych. W rezultacie, ceny ropy naftowej znajdują się na dobrej drodze do zakończenia tygodnia największą zwyżką od października.

Chiny i Stany Zjednoczone to dwaj najwięksi konsumenci ropy naftowej na świecie, dlatego sytuacja gospodarcza w tych krajach ma największy wpływ na oczekiwania dotyczące popytu na ten surowiec. Dzisiaj istotnym akcentem będą kolejne dane makro z USA, tym razem dotyczące wydatków Amerykanów. Jeśli także one okażą się dobre, to również mogą stanowić wsparcie dla cen ropy naftowej.