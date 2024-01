Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, złoto

ROPA NAFTOWA

Rosja największym dostawcą ropy naftowej do Chin.

Notowania ropy naftowej rozpoczynają bieżący tydzień od presji spadkowej. Ceny ropy gatunku Brent spadły do okolic 78 USD za baryłkę, podczas gdy notowania ropy naftowej WTI zniżkują do rejonu 73 USD za baryłkę.

Mimo utrzymujących się niepokojów geopolitycznych, notowania ropy naftowej wciąż pozostają pod presją obaw związanych ze wzrostem gospodarczym. Te dwa główne czynniki mają obecnie największe przełożenie na notowania ropy naftowej.

Wśród kwestii geopolitycznych, na pierwszy plan obecnie wybiła się informacja o wstrzymaniu eksportu paliw z jednego z kluczowych rosyjskich terminali morskich na Bałtyku, czego przyczyną jest atak dronowy ukraińskich wojsk. Niemniej, póki co rynek odbiera tę informację z dużym dystansem, ponieważ przez ostatnie dwa lata rola rosyjskiej ropy naftowej w globalnym handlu istotnie się zmieniła. Kraje zachodnie mocno obcięły import ropy z Rosji, a niektóre wstrzymały go całkowicie – co doprowadziło do przerzucenia środka ciężkości na Wschód. Ze względu na konkurencyjne ceny rosyjskiej ropy naftowej, dużo surowca w poprzednim roku importowały takie państwa jak Chiny czy Indie.