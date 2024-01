Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, miedź

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

Niemniej, to jeszcze nie jest jednoznaczny powód do optymizmu. Warto mieć na uwadze to, że spadek zapasów ropy nadal może być sezonowy. Dodatkowo, wczoraj API pokazał wzrost zapasów benzyny i destylatów, odpowiednio o 4,9 mln i 6,9 mln baryłek, znacznie więcej niż oczekiwane 2,5 mln i 2,4 mln baryłek.

Pewnym ograniczenie potencjału do wzrostów cen ropy naftowej pozostają także oczekiwania dalszego wzrostu produkcji tego surowca w USA. Wczoraj Departament Energii USA podał, że prognozy wskazują na pobicie rekordu produkcji ropy w USA w 2024 roku. Mimo ograniczonej liczby otwieranych wiertni, wzrost efektywności wydobycia przełoży się bowiem na więcej wyprodukowanego surowca.

Dziś swoje dane na temat zapasów ropy naftowej przedstawi Departament Energii USA, który ma dostęp do większej liczby danych niż API. Dodatkowo, inwestorzy na szerokich rynkach surowcowych, w tym na rynku ropy, wyczekują ważnych jutrzejszych odczytów inflacji w USA.

GG Parkiet

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne