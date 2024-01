Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, miedź

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

Jedynym czynnikiem, który powstrzymuje notowania ropy od głębszych przecen, pozostają obawy o sytuację polityczną na Bliskim Wschodzie. W tym tygodniu w ten rejon wybrał się amerykański Sekretarz Stanu, Antony Blinken, który niedawno ocenił, że konflikt na linii Izrael-Gaza może wymknąć się spod kontroli i rozprzestrzenić na kraje ościenne, jeśli jak najszybciej nie zostaną podjęte wysiłki w celu wypracowania pokoju. Niemniej, co do skuteczności wizyty Blinkena na Bliskim Wschodzie, zdania są podzielone, a premier Izraela niejednokrotnie dawał do zrozumienia, że wojna będzie kontynuowana, dopóki Hamas nie zostanie ostatecznie pokonany.

W rezultacie, na rynku ropy naftowej nadal istotne pozostają zarówno kwestie polityczne, jak i dane makro oraz specyficzne informacje z rynku ropy. W tym tygodniu warto nadal zwracać uwagę na sytuację na Bliskim Wschodzie, jak również na czwartkowe dane dotyczące inflacji w USA oraz raporty związane z zapasami ropy (zwłaszcza po ich nietypowych odczytach z poprzedniego tygodnia).

DM BOŚ

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne

MIEDŹ

Spadkowy początek roku na rynku miedzi.