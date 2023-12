Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, złoto

Tym samym, notowania złota obecnie wypracowują już około 10% wzrostów w bieżącym roku, co jest najlepszym wynikiem od 2020 r. Sytuacja na rynku złota to bezpośrednia konsekwencja tego, co działo się w tym roku na rynku powiązanego z nim dolara amerykańskiego. Dolar notuje najgorszy rok od trzech lat, a w konsekwencji notowania złota mają szanse na najlepszy rok od trzech lat. Jest to oczywiście powiązane z oczekiwaniami cięć stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych.

Na razie jednak warto mieć na uwadze, że w tym tygodniu aktywność inwestorów na rynkach finansowych jest niewielka. Na początku tygodnia rynki były zamknięte w większości państw na świecie, a ostatnie dni w roku mogą być również okresem mniejszych wolumenów.

DM BOŚ

Notowania złota – dane dzienne