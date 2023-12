Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, złoto

ROPA NAFTOWA

Napięcia na Bliskim Wschodzie pod lupą na rynku ropy.

Notowania ropy naftowej w tym tygodniu delikatnie rosną. Zwyżka nie jest duża ze względu na wciąż utrzymujące się obawy o globalny popyt na ropę naftową – niemniej, w krótkoterminowej perspektywie górę zaczęły brać obawy o sytuację na Bliskim Wschodzie.

Od kilku dni najgłośniejszym tematem na rynku ropy naftowej są ataki jemeńskich bojówek Huti na statki komercyjne na Morzu Czerwonym. Doprowadziły one największe firmy z branży transportu morskiego do konieczności przekierowania statków z ich dotychczasowej trasy przez Kanał Sueski na znacznie dłuższą trasę wokół Afryki. To z kolei rozbudziło obawy o opóźnienia w dostawach wielu dóbr, włączając w to także surowce. W rezultacie, Stany Zjednoczone uruchomiły już specjalny oddział wojsk do monitorowania sytuacji w tej okolicy i odpierania ataków Huti od statków komercyjnych – niemniej, takie jednostki USA w okolicy funkcjonowały już wcześniej, więc istnieją uzasadnione wątpliwości, czy przyczynią się one do istotnego uspokojenia sytuacji w regionie.

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne