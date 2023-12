Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, miedź

Z kolei z Chin napłynęły dziś niezbyt dobre dane dotyczące handlu zagranicznego, w tym informacje związane z importem ropy naftowej. Dane pokazały, że import ropy do Państwa Środka w listopadzie znalazł się na poziomie 42,445 mln ton, czyli około 10,33 mln baryłek dziennie. To zniżka o około 10% w stosunku do liczb z października (11,53 mln baryłek dziennie) i spadek o ponad 9% w stosunku do wielkości z listopada 2022 roku. Tym samym, zniżka w ujęciu rdr miała miejsce po raz pierwszy od kwietnia.

Pogorszenie danych dotyczących importu ropy naftowej do Chin wynika z kilku czynników, głównie wysokich zapasów ropy w tym kraju, spadku popytu ze strony mniejszych rafinerii oraz, przede wszystkim, spowolnienia w tamtejszej gospodarce, które przekłada się na popyt na surowce koniunkturalne.

Obecnie z technicznego punktu widzenia notowania ropy naftowej znajdują się w rejonie wyprzedania, co tworzy potencjał do odbicia notowań w górę. Niemniej, jeśli ono nastąpi, będzie wynikało bardziej z odreagowania technicznego niż poprawy fundamentów, bowiem obawy związane z kondycją gospodarek USA i Chin póki co stanowią istotną przeszkodę dla cen ropy w powrocie do trwałych wzrostów.

DM BOŚ

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne

MIEDŹ

Import miedzi do Chin najwyżej od dwóch lat.