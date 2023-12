Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, złoto

ROPA NAFTOWA

Ceny ropy naftowej bez istotnego kierunku.

Reklama

Po kilku spadkowych sesjach, notowania ropy naftowej dzisiaj poruszają się w okolicach wczorajszego zamknięcia, a jednocześnie – w rejonie lokalnych minimów z połowy listopada br. W przypadku ropy WTI, oznacza to okolice 73 USD za baryłkę, z kolei dla ropy Brent jest to poziom 78 USD za baryłkę.

Cena ropy ustabilizowała się na skutek braku nowych impulsów oraz wyczekiwania na kolejne informacje, które nadałyby notowaniom kierunek. Na razie, mimo że na rynku surowców energetycznych dzieje się dużo, nie ma to znaczącego przełożenia na ceny – bowiem zmiany nie wpływają istotnie na fundamenty rynku ropy. Dotyczy to zarówno konferencji COP28, na której omawiana jest przyszłość rynku energii i kształtowane są długoterminowe plany, jak i niedawnego wznowienia walk na Bliskim Wschodzie oraz ataku na trzy statki na Morzu Czerwonym. Na razie ani jedno, ani drugie wydarzenie, nie zostało przez inwestorów potraktowane jako pretekst do istotnych zmian notowań ropy.

Obecnie ceny ropy znajdują się pod wpływem dwóch istotnych trendów, które wzajemnie się niwelują. Z jednej strony, mamy deklarację OPEC+, dotyczącą kontynuacji, a wręcz pogłębienia cięć produkcji ropy naftowej także w I kwartale 2024 roku. Niemniej, ustalone ostatnio dodatkowe cięcia są dobrowolne, co poddało w wątpliwość to, czy zostaną one faktycznie zrealizowane w zakładanym stopniu.