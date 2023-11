Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, platyna

Powyższe ruchy dotyczą także cen platyny. Notowania tego metalu szlachetnego w poprzednim tygodniu spadły do okolic 840 USD za uncję, co oznaczało najniższą wycenę od końcówki września 2022 roku, a więc od ponad 13 miesięcy. Jednocześnie, cena platyny przekroczyła w dół tegoroczne minimum z początku października, wynoszące 854 USD za uncję. Niemniej, wczorajsza sesja przyniosła dynamiczne odbicie notowań platyny w górę i powrót do okolic 860-870 USD za uncję.

Ceny platyny, podobnie jak notowania pozostałych metali szlachetnych, znajdują się pod istotnym wpływem wyceny amerykańskiego dolara. Spadek wartości USD na początku tygodnia otworzył notowaniom drogę do odbicia cen w górę, jednak kolejne dane makro z USA z pewnością będą przekładać się na wycenę kruszcu. Dodatkowo, warto pamiętać, że presję na notowania platyny wywiera obawa o kondycję globalnej gospodarki, ponieważ surowiec ten jest wykorzystywany przede wszystkim w branży samochodowej, wrażliwej na zmiany koniunktury.

DM BOŚ

Notowania platyny – dane dzienne