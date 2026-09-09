Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są kluczowe założenia zaktualizowanego planu inwestycyjnego i produkcyjnego JSW.

Dlaczego jeden z filarów restrukturyzacji spółki przynosi znacznie mniejsze oszczędności od oczekiwanych.

Jaką rolę w utrzymaniu płynności finansowej giganta odegrają pożyczki i porozumienia z instytucjami państwowymi.

Jaka jest prognozowana relacja kosztów wydobycia do cen sprzedaży węgla w najbliższych latach.

Jak przekazała spółka w komunikacie giełdowym, zarząd JSW podjął 8 września uchwałę w sprawie aktualizacji Planu Techniczno – Ekonomicznego JSW S.A. na 2026 r. W założeniach zaktualizowanego planu określono, że poziom nakładów inwestycyjnych dla JSW wyniesie ok. 1,9 mld zł. Wiosną zakładano, że będzie to ok. 2 mld zł. Z kolei zakładany poziom nakładów inwestycyjnych dla grupy kapitałowej JSW na 2026 rok wyniesie ok. 2,4 mld zł. Te założenia względem poprzedniej wersji planu nie zmieniły się.

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Nowy plan wydobywczy JSW

W zaktualizowanym planie szacowano, że wydobycie węgla ogółem wyniesie 13,3 mln ton, z czego produkcja węgla koksowego to 11,22 mln ton, a produkcja węgla do celów energetycznych – 2,08 mln ton. Spółka prognozuje też, że produkcja koksu ogółem w 2026 r. wyniesie 3,26 mln ton, a jednostkowy gotówkowy koszt wydobycia węgla – ok. 588 zł za tonę. Z kolei prognozowana średnia cena sprzedaży węgla ogółem ma wynieść 660,97 zł za tonę w 2026 r. i 661,94 zł/t w I kwartale 2027 r.

"Łączna zakładana liczba odejść pracowników w ramach instrumentów osłonowych (w postaci urlopów górniczych, urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz jednorazowych odpraw pieniężnych) została określona na poziomie 4248 osób. Wpływ wyżej wskazanych instrumentów na poprawę płynności spółki jest odnotowywany od czerwca 2026 roku. W związku z wprowadzonymi instrumentami osłonowymi szacowany wpływ na koszty wynagrodzeń wraz z narzutami w roku 2026 wyniesie około 272 mln zł" - wskazano w raporcie giełdowym. To znacznie mniej niż szacowano jeszcze pod koniec kwietnia. Wówczas szacowano te oszczędności rzędu 460 mln zł. Mniejsza skala oszczędności wynika z faktu, że spółka odnotowała później niż zakładała efekt wcześniejszych odejść. Wpływ na poprawę płynności spółki miał być zauważalny jeszcze w maju. Tak się jednak nie stało.

JSW nadal prowadzi restrukturyzację w związku z zasygnalizowanym w ub. roku przez zarząd ryzykiem utraty płynności. W lutym JSW zawarła ze związkami porozumienie dot. ograniczenia kosztów pracy. W czerwcu br. walne JSW zgodziło się na ustanowienie zabezpieczeń pod kątem zaciągnięcia 850 mln zł pożyczki z ARP, a w sierpniu spółka podała, że zamierza wnioskować do ARP o pożyczkę do 1,066 mld zł.

Grupa JSW miała w 2025 r. 6,25 mld zł skonsolidowanej straty netto i 4,99 mld zł straty EBITDA. Kopalnie JSW wyprodukowały w 2025 r. ponad 13 mln ton węgla oraz 3,2 mln ton koksu. W I kw. 2026 r. grupa JSW odnotowała ok. 615,9 mln zł straty netto. Zatrudnienie w JSW na koniec 2025 r. wynosiło 20 488 osób. Pod koniec lipca br. prezes JSW Bogusław Oleksy mówił na sejmowej komisji, że spółka dla zachowania płynności docelowo potrzebuje do końca 2026 r. finansowania w wysokości ok. 2 mld zł.

ZUS idzie na rękę JSW

Na początku września spółka otrzymała także zawiadomienie ZUS o wyrażeniu zgody na rozłożenie na raty oraz o zmianie warunków umów o rozłożenie na raty należności z tytułu płatności składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Odraczanie i rozkładanie płatności z tytułu składek ZUS zarząd JSW przyjął jeszcze w ub. roku jako część założeń restrukturyzacji biznesowej grupy, w obszarze jej wsparcia przez Skarb Państwa. ZUS po przeanalizowaniu sytuacji finansowej JSW wyraził zgodę na rozłożenie na raty należności z tytułu składek za okres od lipca do września br. w wysokości 50 proc. należności oraz od października do grudnia br. w wysokości 30 proc. należności. Szacowana miesięczna kwota tych składek to ok. 100 mln zł.

Warunkiem realizacji ulg będą: terminowe regulowanie zobowiązań, tj. 50 proc. należności z tytułu składek za okres od lipca do września br. i 70 proc. należności za okres od października do grudnia br., a także składek bieżących od stycznia 2027 r. w pełnej wysokości i rat zawartych umów oraz złożenie deklaracji DRA za miesiące od lipca do grudnia br.

Najpóźniej 20 stycznia 2027 r. JSW przysługuje możliwość złożenia wniosku o zmianę warunków spłaty należności.

Ponadto ZUS wyraził zgodę na zmianę warunków dla ośmiu umów ratalnych, obejmujących należności z tytułu składek za okres od listopada 2025 r. do czerwca 2026 r. w postaci umożliwienia dalszej spłaty ratalnej należności w pięciu miesięcznych ratach: czterech w wysokości 20 mln zł i jednej obejmującej pozostałe zadłużenie w wysokości około 358 mln zł.

JSW zaznaczyła, że do należności zostanie doliczona opłata prolongacyjna. W tym wypadku możliwość złożenia wniosku o zmianę warunków spłaty należności przypada 20 stycznia 2027 r.