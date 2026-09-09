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Z tego artykułu dowiesz się: Co skłoniło Polską Grupę Fotowoltaiczną do radykalnej zmiany strategii i wejścia w sektor obronny.

Na jakich dwóch filarach technologicznych oparty zostanie nowy model operacyjny grupy.

Jakie innowacyjne systemy dronowe i tarcze antydronowe zamierza rozwijać holding.

W jaki sposób technologie podwójnego zastosowania mają zbudować odporność grupy na wstrząsy geopolityczne.

Jednocześnie zarząd wykluczył dalszy rozwój spółki w dotychczasowym modelu rynku fotowoltaicznego, a także zapowiedział zmianę nazwy. W ramach dostosowywania struktury do wymogów sektora obronnego, zarząd uznał, że dotychczasowy profil działalności spółki Solar Innovation nie wykazuje wystarczających synergii z nowym kierunkiem rozwoju holdingu. W związku z tym podjęto decyzję, że projekty prowadzone przez Solar Innovation będą rozwijane poza grupą kapitałową emitenta. „Zarząd rozpocznie proces zmierzający do dezinwestycji, wydzielenia lub innej formy wyjścia z tego zaangażowania kapitałowego, co pozwoli na optymalizację bilansu i pełną koncentrację zasobów na technologiach obronnych oraz podwójnego przeznaczenia” - czytamy w komunikacie.

Modernizacja silników do pojazdów wojskowych

Nowy model operacyjny ma bazować na dwóch głównych, wzmocnionych filarach Grupy. Pierwszy filar zbrojeniowy będzie oparty na podmiocie Military Group SA. Kluczowym podmiotem w sektorze technologii obronnych pozostaje spółka Military Group (w której PGF kontroluje 77,85 proc. udziałów wraz z podmiotami powiązanymi). Military Group zarządza zdywersyfikowanym portfelem spółek technologiczno-produkcyjnych, a jej kierunki rozwoju koncentrują się na czterech strategicznych domenach operacyjnych. Po pierwsze chodzi o modernizacje ciężkiego sprzętu wojskowego i zespołów napędowych (RSY Sp. z o.o.) Podmiot posiada certyfikację wojskową AQAP 2110:2016, system zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz Koncesję Wojskową MSWiA. Po drugie, chodzi o naprawy główne i modernizacje silników wysokoprężnych do pojazdów opancerzonych, czołgów oraz kolejowych zespołów napędowych (Power Pack). Po trzecie mowa o bieżących realizacjach i zamówieniach. Chodzi o realizację kontraktu na remont silników dla administracji rządowej za pośrednictwem 3. Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie oraz prowadzony proces napraw silników czołgowych. Po czwarte wreszcie mowa jest o współpracy krajowej i eksporcie. Będzie się opierała na realizacji zamówień na rzecz podmiotów z Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) oraz na realizacji kontraktu zagranicznego dla Ministerstwa Obrony Królestwa Jordanii (JAF) w zakresie rewitalizacji jednostek napędowych i skrzyń biegów.

Rozwój dronów

Drugi element to rozwój systemów dronowych, rozpoznanie pola walki oraz tarcze antydronowe (Bizgate Aviation SA i Clipeus SA). Podmiot Bizgate Aviation ma koncentrować się na pracy badawczo-rozwojowej i projektowej dot. innowacyjnych bezzałogowych statków powietrznych (UAV) o przeznaczeniu bojowym i logistycznym. Kierunek rozwoju to finalizacja fazy R&D prototypów bezzałogowców wsparcia taktycznego oraz przygotowanie do komercjalizacji seryjnej produkcji.

Z kolei podmiot Clipeus ma koncentrować się na rozwijaniu kompetencji w oparciu o dysponowaną Koncesją Wojskową, dedykowana do rozwoju zaawansowanych systemów przeciwdziałania bezzałogowcom (Counter-UAS / C-UAS). Kierunek rozwoju to projektowanie i integracja zintegrowanych systemów wykrywania, identyfikacji, śledzenia oraz kinetyczno-elektronicznej neutralizacji obcych dronów, adresowanych do ochrony baz wojskowych oraz państwowej infrastruktury krytycznej. Spółka zakłada także akwizycje nowych technologii obronnych.

Zarząd zdecydował o strategicznym przemodelowaniu spółki portfelowej Axia. Jej główne zasoby operacyjne odstąpią od działalności skupionej na tradycyjnych projektach OZE na rzecz produkcji przemysłowej podwójnego zastosowania, wymieniono w materiale. Chodzi o technologie podwójnego zastosowania.

„Kluczowym założeniem nowej strategii jest budowa holdingu wysoce odpornego na wstrząsy geopolityczne. W procesach operacyjnych i logistycznych zarząd wdraża sprawdzone mechanizmy systemowej elastyczności. W ramach przyjętej strategii i zaplanowanego walnego zgromadzenia akcjonariuszy zostaną podjęte formalne kroki związane z zatwierdzeniem nowego profilu działalności, nazwy, a także wzmocnieniem kompetencji branżowych w zakresie rady nadzorczej” - wskazano w raporcie.

Zarząd nie wyklucza również pozyskania partnerów strategicznych w określonych obszarach pozwalających na wdrożenie realizowanej strategii.

Grupa PGF do tej pory działała głównie w branży odnawialnych źródeł energii, oferując kompleksowe usługi związane z fotowoltaiką. Nowa strategia zakłada transformację profilu inwestycyjnego w obszar obronności oraz technologii podwójnego zastosowania.