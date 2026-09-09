Na pełne, sierpniowe dane o napływach do funduszy musimy jeszcze nieco poczekać, ale część towarzystw funduszy inwestycyjnych już je podała, w tym m.in. TFI PZU. Z pierwszych szacunków można wywnioskować, że sierpień był kolejnym udanym miesiącem, jeśli chodzi o wpłaty do funduszy dłużnych, które przyciągnęły uwagę klientów pomimo kiepskich stóp zwrotu. Przykładowo we wspomnianym TFI PZU najwięcej kapitału pozyskał PZU Sejf+ i było to około 102 mln zł netto. Ale można się spodziewać, że sierpień był także całkiem dobry pod względem sprzedaży funduszy polskich akcji, m.in. PZU Akcji Polskich, którego wynik sprzedaży wyniósł 19 mln zł. Podobnie w większych, bankowych towarzystwach kształtowała się sprzedaż funduszy także w poprzednich miesiącach. Nieco słabiej wypadł fundusz akcji polskich Quercusa TFI, z którego wypłacono 18 mln zł. Solidne wyniki napływów odnotowały natomiast fundusze Beta ETF dające ekspozycję na polskie akcje. Łącznie trafiło do nich 85 mln zł, podczas gdy do funduszy polskich obligacji powędrowało ledwie 5,5 mln zł. To proporcje raczej niespotykane wśród innych TFI.

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Przypomnijmy, że w tym roku na krajowym podwórku kapitał głównie płynie do funduszy dłużnych. Ich sprzedaż wróciła do poziomów kilku miliardów złotych. Dla porównania do funduszy akcji wpłaty sięgają między 0,6 a 0,8 mld zł, ale polskie akcje cieszą się z reguły mniejszym zainteresowaniem od papierów zagranicznych.

W Europie sprzedaży funduszy akcji w ostatnich miesiącach nie odbiega tak mocno od funduszy dłużnych. Co więcej, za sprawą mocnego początku roku to właśnie fundusze akcji prowadzą w statystyce. Z ostatniego raportu EFAMA wynika, że w I półroczu do funduszy akcji trafiło blisko 162 mld euro. Pierwszy kwartał, pomimo słabego marca, był wyraźnie lepszy od drugiego, w którym sprzedaż wyniosła 66 mld euro.

Do funduszy obligacji w ciągu początkowych sześciu miesięcy tego roku trafiło niemal 148 mld euro. Nie licząc marca zakończonego pod kreską, miesięczna skala napływów mieściła się w granicach 23-37 mld euro.

Niskie zainteresowanie inwestorzy w Europie wykazują funduszami rynku pieniężnego. Ich łączna sprzedaż w I połowie roku wyniosła ledwie 24,4 mld euro. Pośrodku statystyki na koniec półrocza uplasowały się produkty mieszane z 64 mld euro napływów netto.

Fundusze akcji mogą się też poszczycić największymi aktywami. Z końcem czerwca miały pod zarządzaniem 8961 mld euro, czyli o 15 proc. więcej niż na koniec grudnia 2025 r. Aktywa funduszy obligacji w tym samym czasie zwiększyły się o 5,4 proc., do 4184 mld euro. Kolejne były fundusze mieszane, mające pod zarządzaniem 2614 mld euro, o 9,1 proc. więcej niż sześć miesięcy wcześniej.