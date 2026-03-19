Rząd uwolni rezerwy ropy? Padły liczby

Jak informuje IEA, po ogłoszonym 11 marca porozumieniu, zgodnie z którym państwa członkowskie MAE mają udostępnić na rynku ok. 400 milionów baryłek ropy naftowej, rozpoczęto już udostępnianie początkowych ilości ropy z rezerw interwencyjnych. Rada Zarządzająca MAE zebrała się wczoraj, aby przeanalizować sytuację na rynkach energii i wdrożyć wspólne działania.
Z informacji udostępnionych przez IEA wynika, że całkowite uwolnienie zapasów interwencyjnych będzie w dużej mierze dotyczyć ropy naftowej, podczas gdy w Europie udziały będą obejmować przede wszystkim produkty naftowe. – Uzupełnieniem jest dodatkowa produkcja z krajów obu Ameryk. Szczegółowy podział między ropą naftową a produktami rafinowanymi, a także wolumeny pochodzące z zapasów publicznych lub obniżenie zobowiązań nałożonych na przemysł, mogą ulec zmianie w miarę jak poszczególne kraje doprecyzują szczegóły swojego wkładu – zastrzega agencja.
Jak wskazuje IEA, wojna na Bliskim Wschodzie powoduje największe zakłócenia w dostawach w historii globalnego rynku ropy naftowej. – Wspólne działania nadzwyczajne Międzynarodowej Agencji Energii, jak dotąd największe w historii, stanowią istotną i pożądaną ochronę. Jednak najważniejszym czynnikiem zapewniającym powrót do stabilnych przepływów jest wznowienie regularnego tranzytu statków przez Cieśninę Ormuz – informuje IEA.
Czytaj więcej
Orlen nie posiada tak dużych zasobów węglowodorów, aby nawet w połowie zaspokoić popyt na nie naszego kraju.
Z informacji udostępnionych przez agencję wynika, że członkowie MAE udostępnią łącznie 426 mln ton baryłek ropy (301 mln) i produktów naftowych (125 mln). Największy wkład w uwolnienie rezerw będą miały USA, które uwolnić mają 172 mln baryłek ropy naftowej. Do możliwości uwolnienia rezerw ropy i produktów naftowych zobowiązała się także Polska. Jak wynika z zestawienia wedle stanu na 11 marca Polska może uwolnić 6 mln baryłek ropy naftowej oraz 1,5 mln produktów naftowych. W komunikacie agencji nie podano jednak, kiedy rezerwy miałyby być uruchamiane.
Kilka dni temu w Sejmie minister energii Miłosz Motyka precyzował, jak może wyglądać to ew. uwalnianie. – Jeżeli chodzi o ten wolumen, to jest z punktu widzenia decyzji Międzynarodowej Agencji Energetycznej bardzo istotne. On dla Polski wynosi 7,5 mln baryłek, tj. w tym zakresie 1 mln t ropy. Myślę, że to jest ok. 10 dni, jeżeli chodzi o całą strukturę rezerw, a dzisiaj mamy te rezerwy zabezpieczone na ponad 93 dni. Ale mówię o tym dlatego, że rezerwy strategiczne powinny zostać uruchamiane w sytuacji nadzwyczajnego kryzysu i oczywiście my będziemy analizowali, jaki wpływ ma ta obecna sytuacja na Bliskim Wschodzie na ceny, na podaż surowca na rynek – powiedział Motyka w wystąpieniu sejmowym 12 marca. Dodał, że jeśli będą zakłócenia dostaw, to wtedy rząd będzie podejmował taką decyzję. – To też Międzynarodowej Agencji Energetycznej zakomunikowaliśmy. Natomiast dostawy paliw do Polski przebiegają w sposób niezakłócony – zapewnił wówczas minister.
Czytaj więcej
Chwilowa poprawa nastrojów inwestorów i ustabilizowanie się cen ropy naftowej na poziomie ok. 87 dol. za baryłkę pozwoliło na obniżkę hurtowych cen...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas