KGHM Chile, firma zależna od KGHM-u, zawarła umowę typu farm–out z Minera Freeport‑McMoRan South America Limitada, należącą do amerykańskiego koncernu górniczego Freeport‑McMoRan. Współpraca pomiędzy tymi podmiotami będzie ukierunkowana na rozwój perspektywicznego projektu poszukiwawczego miedzi w północnym Chile.

KGHM będzie odpowiedzialny za prace poszukiwawcze na wczesnym etapie

W umowie w szczególności określono zasady realizacji wczesnych prac poszukiwawczych oraz oceny potencjału geologicznego badanego obszaru. Jego dokładnej lokalizacji nie podano. Wiadomo jedynie, że jest położony w jednym z najbardziej perspektywicznych regionów górniczych Chile i wykazuje korzystne przesłanki geologiczne oraz geofizyczne, uzasadniające dalsze prace na etapie wczesnej eksploracji.

„Podjęcie współpracy z Freeport stanowi istotny krok w rozwoju działalności poszukiwawczej KGHM-u w Chile. Wytypowany do oceny obszar wyróżnia się obiecującymi wskaźnikami geologicznymi, a połączenie doświadczenia i kompetencji obu spółek zwiększa nasze możliwości identyfikacji projektów, które mogą przyczynić się do rozwoju grupy KGHM” – mówi cytowana w komunikacie prasowym Anna Sobieraj‑Kozakiewicz, wiceprezes lubińskiej spółki.

W ramach zawartej umowy firma KGHM Chile będzie odpowiedzialna za realizację prac poszukiwawczych na wczesnym etapie, niezbędnych do oceny charakterystyki geologicznej badanego obszaru. Jeśli wyniki będą satysfakcjonujące, możliwe będzie przejście do kolejnego etapu współpracy, w tym utworzenia spółki joint venture w celu dalszego rozwoju projektu.

KGHM i Freeport-McMoRan posiadają złoża w różnych regionach świata

KGHM jest jednym z największych na świecie producentów miedzi i srebra. Ma kopalnie w Polsce, USA, Kanadzie i Chile. W ostatnim z tych krajów prowadzi działalność obejmującą wyspecjalizowane usługi dla sektora górniczego, w szczególności w obszarze geologii i poszukiwań. Najważniejszym jego aktywem w Chile jest kopalnia miedzi i molibdenu Sierra Gorda, zlokalizowana w regionie Antofagasta. W Sierra Gorda SCM, firmie zajmującej się eksploatacją tego złoża, KGHM posiada 55 proc. udziałów, a pozostałe 45 proc. należy do australijskiej spółki South32 Ltd.

Z kolei Freeport-McMoRan to wiodąca międzynarodowa firma górnicza, której celem jest osiągnięcie pozycji lidera w branży miedzi. Koncern ma siedzibę w Phoenix w Arizonie. Portfel jego aktywów obejmuje m.in. złoże Grasberg w Indonezji (jedno z największych na świecie złóż miedzi i złota), Morenci w USA (odkrywkowa kopalnia miedzi działająca nieprzerwanie od 1939 r.) i Cerro Verde w Peru (kompleks górniczy miedzi i molibdenu). Freeport-McMoRan posiada też odkrywkowy kompleks górniczy miedzi w chilijskiej prowincji El Loa.