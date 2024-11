Praca w kopalniach coraz mniej efektywna. Zyski górnictwa zamieniły się w straty

Najbardziej niepokojąca jednak jednak spadająca wydajność, która wyniosła 431 ton na pracownika za trzy kwartały. W analogicznym okresie roku poprzedniego było to 466,2 tony na pracownika. Jednocześnie jednak – mimo spadającego wydobycia i rentowności – nakłady ogółem na wynagrodzenia pozostały na tym samym poziomie rzędu ok. 7,8 mld zł. a nakłady na wynagrodzenia zasadnicze nawet wzrosły z 1,8 mld do 2 mld zł. Przeciętne wynagrodzenie w branży utrzymywało się od początku roku na tym samym poziomie co rok wcześniej i wynosiło 11,6 tys. zł.

Jedną z niewielu optymistycznych liczb jest spadek zobowiązań długo- i krótkoterminowych branży – z 16,3 mld zł po trzech kwartałach 2023 r. do 13,9 mld po trzech kwartałach obecnego roku.

Koszty działalności górniczej

Spośród kosztów rodzajowych wynagrodzenia pochłonęły 8,978 mld zł, usługi obce – 4,967 mld zł, zużycie materiałów – 3,783 mld zł, amortyzacja – 2,693 mld zł, energia – 2,362 mld zł, składki od wynagrodzeń – 2,026 mld zł, świadczenia na rzecz pracowników – 1,193 mld zł, podatki i opłaty – 734 mln zł, a koszty likwidacji szkód górniczych – 273 mln zł (pozostałe koszty – 215 mln zł).

Nakłady inwestycyjne ogółem sięgnęły 4,005 mld zł, w tym na budownictwo – 2,362 mld zł (wyrobiska – 1,221 mld zł, przeróbka – 512 mln zł, ochrona środowiska – 77 mln zł), a na zakupy dóbr – 1,643 mld zł; obudowy – 396 mln zł, maszyny urabiające – 244 mln zł, urządzenia transportowe – 578 mln zł.

Zobowiązania w okresie trzech kwartałów br. wyniosły 13,238 mld zł (z odsetkami – 13,920 mld zł): długoterminowe zobowiązania główne – 5,188 mld zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 3,121 mld zł, i krótkoterminowe 8,050 mld zł - w tym z tytułu dostaw i usług 2,891 mld zł i z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń – 1,518 mld zł.