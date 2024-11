KGHM jest blisko zakończenia prac nad strategią

W KGHM-ie trwają prace nad przeglądem i aktualizacją strategii, które mają dostosować ją do zmieniających się warunków w branży oraz bieżących wyzwań i sytuacji operacyjnej koncernu. Formalnie termin ich zakończenia wyznaczono do końca tego roku. Być może nastąpi to jednak nieco wcześniej.

KGHM coraz więcej pieniędzy wydaje na inwestycje

– Spółka jest bliska zakończenia prac nad jej długoterminową strategią, w których skupia się na zagwarantowaniu perspektywicznych, stabilnych warunków operacji w górnictwie, przeróbce, hutnictwie, nie zapominając o wsparciu głównego ciągu technologicznego przez efektywną kosztowo energetykę neutralną klimatycznie. Celem jest wzmocnienie grupy poprzez dopasowanie działań strategicznych i operacyjnych do zmieniających się warunków w górnictwie oraz otoczeniu, wykorzystanie szans i mitygację zagrożeń, a kierunkiem poprawa efektywności produkcji, optymalizacja procesów oraz obniżka kosztów – przekonuje Andrzej Szydło, prezes KGHM-u.

Obecnie obowiązująca strategia została przyjęta przez radę nadzorczą 14 stycznia 2022 r. Miała obowiązywać do 2030 r. z horyzontem do 2040 r. i opierać się na takich określonych hasłowo kierunkach rozwoju, jak elastyczność, efektywność, ekologia, e-przemysł i energia. W perspektywie krótkookresowej koncern chce kontynuować dotychczasową politykę, której istotnym celem jest realizacja inwestycji zmierzających do zapewnienia efektywności kosztowej i scenariuszy rozwoju poszczególnych aktywów zagranicznych.

KGHM po trzech kwartałach tego roku przeznaczył na inwestycje 2,52 mld zł, co oznaczało ich wzrost o 16 proc. Najwięcej pieniędzy spółka przeznaczyła na rozbudowę infrastruktury, poprawę wydajności oraz zwiększenie bezpieczeństwa operacyjnego, m.in. poprzez modernizację hut i unowocześnienie zakładów górniczych. Ponadto firmy należące do grupy realizują projekty eksploracyjne w Polsce w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż rud miedzi oraz rozwojowe projekty w aktywach zagranicznych.