MOL aktualizuje strategię. Stawia na zieloną transformację w naszym regionie

MOL zainwestuje miliard dolarów w projekty związane z efektywnością energetyczną

Zaktualizowana strategia w biznesie rafineryjno-petrochemicznym duży nacisk kładzie na rozwój produkcji biometanu i zielonego wodoru. Wzrośnie też znaczenie biokomponentów i przerobu odpadów. Aby odejść od paliw kopalnych, grupa MOL do 2030 r. zainwestuje 1 mld dol. w przerób odpadów, recykling i inwestycje chemiczne.

Ponadto ponad 1 mld dol. zostanie wydatkowanych na projekty związane z efektywnością energetyczną, zwiększenie udziału zrównoważonych paliw w sprzedaży oraz istotne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z prowadzonej działalności.

Niezależnie od tego MOL nadal będzie inwestował w rafinerie, przeznaczając 150 mln dol. na poprawę ich wydajności i kontynuując wydatki na dalsze wzmacnianie ich elastyczności w zakresie przetwarzania ropy naftowej.

Węgierski koncern rozwinie sieć stacji paliw w Europie Środkowo-Wschodniej

Celem w biznesie wydobywczym jest utrzymanie wydobycia ropy i gazu na średnim poziomie co najmniej 90 tys. boe (baryłki ekwiwalentu ropy) dziennie przez kolejne pięć lat. Ponadto MOL wykorzystując swoje istniejące kompetencje chce rozpocząć poszukiwania geotermalne, uruchomić pilotażowy projekt litowy i skoncentrować się na budowaniu zdolności magazynowania w ramach projektów wychwytywania i składowania CO2.



Działalność detaliczna (usługi konsumenckie) ma do 2030 r. pozwolić na osiąganie zysku EBITDA na poziomie 1 mld dol. rocznie. W tym biznesie przewidziany jest m.in. dalszy rozwój sieci stacji paliw w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponadto planowane jest zwiększenie udziału produktów paliwowych we wszystkich transakcjach do 65 proc. w 2025 r. oraz 85 proc. w 2030 r. Koncern zamierza też rozszerzyć ofertę gastronomiczną oraz rozbudowywać sieć ładowania pojazdów elektrycznych i przygotowywać się do dystrybucji wodoru.