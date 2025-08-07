Spośród paliw alternatywnych stosowanych w krajowym transporcie największe wzrosty sprzedaży może mieć w najbliższym czasie HVO, czyli hydrorafinowany olej roślinny mogący zastępować w samochodach tradycyjny olej napędowy. Produkt ten oferuje m.in. grupa Unimot, zarówno w hurcie, jak i w detalu na należących do niej stacjach Avia.

– Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy go na rynek, realizując także dostawy bezpośrednie do zbiorników klientów. Zainteresowanie tym paliwem rośnie, szczególnie wśród firm transportowych stosujących to paliwo jako sposób na redukcję emisji bez konieczności modernizacji floty – informuje Robert Brzozowski, wiceprezes ds. handlowych Unimotu.

Paliwa kopalniane jeszcze długo będą dominować na rynku

Przyznaje, że udział HVO w rynku paliw pozostaje niski, głównie ze względu na cenę i ograniczoną dostępność tego produktu. Co więcej, obecnie żadne z paliw alternatywnych (w tym LNG, CNG, wodór czy energia elektryczna) nie ma przewagi kosztowej nad paliwami kopalnymi. – Ich stosowanie wynika głównie z regulacji i celów ESG. W perspektywie długoterminowej spodziewamy się stopniowego wzrostu popytu, ale całkowite zastąpienie paliw kopalnych w transporcie to scenariusz na kolejne 20-30 lat – uważa Brzozowski.

O tym, że paliwa alternatywne w naszym kraju nadal stanowią niewielki ułamek całego rynku - mówi też Andrzej Piecuch, prezes Ekopol Górnośląski Holding. – Na ten moment największe szanse powodzenia widzimy w produkcie HVO, który w przyszłym roku powinien stać się bardziej dostępny na rynku i coraz bardziej popularny. Nasza firma już w zeszłym roku rozpoczęła przygotowania do wdrożenia tego produktu na rynek i w tej chwili posiadamy wszystkie niezbędne zezwolenia oraz narzędzia, aby wyposażyć klienta wykorzystującego HVO na potrzeby własne w przystosowany odpowiednio zbiornik wraz z najnowocześniejszą technologią do zarządzania oraz rozpocząć realizację dostaw, a następnie przekazać niezbędne rozliczenia – mówi Piecuch.

Orlen rozwija sprzedaż różnych paliw alternatywnych

Lidera spośród różnych paliw alternatywnych nie wskazuje za to Orlen. Informuje jedynie, że grupa intensywnie rozwija się w tej części rynku, realizując szereg inwestycji w produkcję biopaliw, takich jak HVO, bioetanol, biogaz i biometan. „Dodatkowo Orlen, jako pierwszy na świecie, komercjalizuje technologię Multifuelu, umożliwiającą produkcję energii elektrycznej i ciepła z wykorzystaniem wodoru i gazu ziemnego. Celem jest przyspieszenie wdrażania paliw alternatywnych w energetyce oraz wsparcie redukcji emisji CO2” – podaje zespół prasowy Orlenu.